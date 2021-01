»Kaj vse starši počnemo otrokom, ko ne morejo kakati«

IZJAVA DNEVA

"Joj, poglejmo samo, kaj vse starši počnemo otrokom, ko ne morejo kakati, in celo hranimo jih s špinačo! Pošiljamo jih v šolo, v kolonije, izpostavljamo jih marsičemu. Se strinjam, ni prijetna preiskava, ampak meni jo naredijo vsak teden dvakrat. Če je želel Primož Roglič tekmovati na Tour de Franceu, so mu to počeli nonstop. Vsi se strinjamo, da ni prijetno, odločitev o tem, ali je množično testiranje otrok smotrno za boljše zamejevanje, bi tudi prepustil epidemiologom. A tudi strašenje ni primerno, poglejmo samo, kako je bilo z nošenjem mask, sedaj pa vidimo, da jih otroci nosijo marsikje po Evropi. Ne smemo pustiti, da nas prestrašijo informacije danes v levo, jutri pa v desno in nas naredijo nasprotnike vsega, kar prihaja. Upam pa, da tisti, ki dajejo predloge, pred tem dobro razmislijo in jih dajo, ker je to smiselno. Včasih se zdi, da je tega premisleka premalo in da se ljudem odločitve premalo pojasni s strokovno podkovano pametjo. Potrebujemo strokovne odločitve brez politične obarvanosti in tukaj si mora tudi stroka naliti čistega vina."

"Testiranje pa ni prijetno, povzroči lahko averzijo, majhen otrok se bo verjetno jokal, ko bo prihodnjič videl to osebo, enako je, kadar pridejo v bolnišnico, a če je bris odvzet strokovno, težav ni. Ne nazadnje obstajajo tudi drobcene palčke za odvzem brisa, izbrati jih je treba ustrezno."

(Jernej Dolinšek, predstojnik pediatrične klinike UKC Maribor, o tem, da se je ob odpiranju šol in testiranju učiteljev pojavil strah pred testiranjem otrok; nekateri starši testiranju otrok ostro nasprotujejo, ker naj bi otroke bolelo.; via Večer)