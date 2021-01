»Vsak s kančkom zdrave pameti bi zavrgel nedelujoče ukrepe in uvedel nove«

IZJAVA DNEVA

"Vsak normalen menedžer s kančkom zdrave pameti bi naredil analizo učinkovitosti sprejetih ukrepov in na njihovi osnovi spremenil strategijo – zavrgel nedelujoče ukrepe in uvedel nove. Ker se to pri sedanji vladi ne zgodi, postaja vse bolj jasno, da pri njej ne gre več za to, kaj dela narobe, ampak za vprašanje, zakaj to, kar dela narobe, podaljšuje v nedogled. In oprostite, edini logični razlagi za to nespametno početje, ki mi padeta na pamet, sta bodisi popolna menedžerska nesposobnost bodisi ohranjanje nedelujočih represivnih ukrepov, da bi vlada ljudi držala zaprte in v strahu."

(Jože P. Damijan, ekonomist, o tem, da kljub temu da sprejeti ukrepi drastičnega zapiranja javnega življenja in dela gospodarstva niso delovali in po treh mesecih še vedno ne delujejo, vlada pri njih vztraja in pričakuje, da bodo začeli delovati; via Dnevnik)