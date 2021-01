»Janšo žene strah pred izgubo oblasti in strah pred pozabo«

IZJAVA DNEVA

"Kaj pa Janeza Janšo žene drugega kot strah. Celo dva. Eden je strah pred izgubo oblasti, drugi je strah pred pozabo. Za ta strah ga naj nič ne skrbi. Nikoli ga ne bomo pozabili. Nikoli pozabili njegovih nadčloveških naporov. Vsakodnevnih žrtvovanj, da ne bi ušel pozabi. Vsakodnevnega preganjanja strahu, da bo izgubil oblast. V enem, dveh dnevih naredi toliko, da lahko le ostanete odprtih ust. Če pustimo ob strani manično oglašanje po twitterju, vam je v nedeljo ekskluzivno napovedal konec sveta, v ponedeljek po dolgih mukah pristal na delno odpiranje šol, ki jih je pol že spet zaprl čez tri dni, prav tako v ponedeljek dva poslanca poslal v ustrezne ustanove na zdravljenje, demantiral zapis svoje vlade, ki ne zna niti citirati šefa vlade, se razveselil nove metle na nacionalki in pazite, to v enem samem dnevu. Zraven pa mimo kamer dal še toliko in toliko navodil, ukazov, naročil in pobud. Halo, a ni to lep primer osebe, ki jo žene strah. Neskončen strah pred izgubo."

(Kolumnist Leon Magdalenc, o strahu, ki jse je zalezel v kosti in postal način življenja, o strahu, ki nas je pripeljal do strahovladja: via Dnevnik)