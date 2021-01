VIDEO & FOTO: Mrzli bureki za Janševo vlado

Nagrade za "najbolj zaslužne" je podelilo protestniško gibanje

Nagrada "mrzli burek"

© Borut Krajnc

Včeraj je protestniško gibanje pred stavbo Univerze v Ljubljani podelilo nagrade "mrzli burek" za "najbolj zaslužne".

"Še vedno smo zaprti v posamezne občine. Največ okužb se širi na delovnih mestih, bolniško nadomestilo za zaposlene pa je še vedno samo 80%, medtem ko je v drugih evropskih državah 100%. Večina smrtnih žrtev je v DSO-jih, ki jih vlada ne zna ali pa celo noče primerno zaščititi. Medtem se povečuje nasilje v družini (v lanskem letu za 20%) in poskusi samomorov med mladostniki (porast za 30%). Zdaj pa so, kot nujen ukrep v boju z virusom, zaustavili še vpis na fakultete," so zapisali v Ljudski protestni skupščini.

Svečana podelitev nagrad "mrzli burek"

© Borut Krajnc

Dobitniki "mrzlega bureka" so (z opisi oziroma pojasnili protestniškega gibanja):

Janez Janša . Z obrazložitvijo, da "ob katastrofalnem ne-obvladovanju epidemije odkriva krivce in sovražnike vsepovsod, razen v ogledalu".

. Z obrazložitvijo, da "ob katastrofalnem ne-obvladovanju epidemije odkriva krivce in sovražnike vsepovsod, razen v ogledalu". Matej Tonin , za katerega so zapisali, da "v tej vladi veselo pljuva na vse prave krščanske vrednote".

, za katerega so zapisali, da "v tej vladi veselo pljuva na vse prave krščanske vrednote". Igor Zorčič , "član stranke, ki je obljubljala vladavino prava in etično politiko, je zdaj postal glavni zagovornik preteklih (in bodočih) varovancev Doba".

, "član stranke, ki je obljubljala vladavino prava in etično politiko, je zdaj postal glavni zagovornik preteklih (in bodočih) varovancev Doba". Jelko Kacin , "ki se je 9 mesecev "malo hecal" pred kamerami, žugal, obtoževal in neokusno duhovičil".

, "ki se je 9 mesecev "malo hecal" pred kamerami, žugal, obtoževal in neokusno duhovičil". Janez Cigler Kralj , za katerega so zapisali, da je "svojemu zavodu Iskreni dodelil 130.000 evorv in zdaj svojo očitno koruptivnost prikriva s hujskanjem vernikov proti nevernim".

, za katerega so zapisali, da je "svojemu zavodu Iskreni dodelil 130.000 evorv in zdaj svojo očitno koruptivnost prikriva s hujskanjem vernikov proti nevernim". Simona Kustec , ki "v poletnih mesecih ni naredila praktično nič, da bi zagotovila odprtost šol".

, ki "v poletnih mesecih ni naredila praktično nič, da bi zagotovila odprtost šol". Zoran Janković, ki je "s polnimi usti solidarnosti, sredi zime in epidemije vrgel prebivalce Roga na cesto in potem lagal, da jih tam sploh ni bilo".

Poleg naših nagrad smo prepričani, da bodo vsi vpleteni kmalu prejeli tudi zaslužene "nagrade" organov pregona, volilk in volilcev, vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije ter tudi glavno nagrado: enosmerno vozovnico na smetišče politične zgodovine," so zapisali ter dodali, da morajo dobitniki nagrado "mrzli burek" pojesti doma, saj gre za "upoštevanje enega izmed najbolj bistroumnih ukrepov te vlade".

iuu9DodSbBY