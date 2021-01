Janša brani Slovenijo

Na spletu se je pojavila videoigra, v kateri se lahko preizkusite v vlogi predsednika vlade Janeza Janše

Začetek računalniške igre Janša brani Slovenijo

© ruleless.com

Na spletu se je pojavila videoigra z imenom Janša brani Slovenijo. V njej se lahko igralec preizkusi v vlogi aktualnega predsednika vlade in se spopade z epidemijo novega koronavirusa. Opremljeni s topom boste tako lahko krogle streljali v nadležne nasprotnike v obliki covida-19 ter pobirali vreče denarja.

Manj kot boste imeli zadetkov, manjša bo podpora Janševi vladi. Konec igre se konča, ko podpora vladi pade na nič odstotkov. Takrat se bo na vašem zaslonu izpisalo spodnje sporočilo.

Konec igre!

© ruleless.com

Spletno igro so razvili v protestniškem gibanju, označili pa so jo za zabavno-izobraževalno, , saj je treba po njihovem tudi s humorjem in kreativnostjo upreti "orbanizaciji Slovenije" ter "strahovladi".

Računalniško igro lahko preizkusite na tem spletnem naslovu >>