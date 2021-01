»Niti eno področje ni varno pred spolnim nadlegovanjem«

IZJAVA DNEVA

"Najprej so se javljale umetnice, igralke, novinarke iz vse regije. Izjemno hitro se je potem razširilo na pričevanje žensk vseh poklicev, fakultet, zanimanj, institucij, starosti, iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Makedonije. Pokazalo se je, da je spolno nadlegovanje vseprisotno in se dogaja vsak dan. V desetih dneh, kolikor obstaja stran, smo prejele več kot 4000 sporočil o spolnih napadih, zlorabah, nasilju. To je dobra stran družbenih omrežij, stvar se lahko takoj razširi po vsem svetu. Klicali so nas tudi že s francoske, nemške in makedonske televizije, pa hrvaških, srbskih, bosanskih medijev."

"To je naša resničnost, v vseh institucijah, na vseh delovnih mestih. Čeprav so bila vaša izhodišča umetniški krogi, so nam od začetka pisale ženske od povsod. Niti eno področje ni varno pred spolnim nadlegovanjem."

(Ana Tikvić, nekdanja študentka Akademije dramskih umetnosti v Sarajevu in ena od ustanoviteljic platforme Nisam tražila (Nisem hotela) ter pobudnica gibanja #nisisama; v desetih dneh se jim je javilo več kot 4000 žensk s svojimi pričevanji, fakultete po vsej regiji so pričele zbirati anonimne prijave spolnega nadlegovanja, odvijati so se začele policijske preiskave; v intervjuju za MMC RTV SLO)