»Naša šola izobražuje sužnje, ne svobodnih ljudi«

IZJAVA DNEVA

"Domače naloge je treba ukiniti. Najbolje za vselej. So anomalija, saj smo del učnega procesa prenesli na dom. Če smo pošteni, je v slovenski šoli edini predmet, pri katerem otroci še gredo skozi vse tri faze – podajanje novih vsebin, utrjevanje in preverjanje – športna vzgoja. Drugi predmeti imajo zelo velikokrat le dve fazi – podajanje novih vsebin in preverjanje, medtem ko utrjevanje znanja prepustijo domu. To pa je nesprejemljivo. Če bi delali po pravilih, bi morali učitelji vse domače naloge predvideti tudi v učnih pripravah in letni pripravi na pouk, to pa bi pomenilo, da bi takoj drastično presegli čas, ki ga zakonodaja dopušča za učno obremenjevanje otrok. Šola in dom bi morala biti strogo ločena, kajti s tem, ko otrokom nalagamo domače naloge, jih vzgajamo tako, da bodo cele dneve delali tudi kasneje, ko bodo hodili v službo, in da si bodo delo nosili domov. Naša šola po tej plati izobražuje sužnje, ne svobodnih ljudi, saj otrokom zamegli mejo med prostim časom, ki je njihova pravica, in šolo. Učitelji velikokrat pozabljajo, da otroci v šoli sedijo pet, šest ur, da tam oddelajo cel delavnik, potem pa dobijo za domov še za dve, včasih tudi za tri ure domačih nalog. Mar ni osnovni namen izobraževanja nenehno izboljševanje kakovosti življenja ljudi? Noben starš si verjetno ne želi, da bo njegov otrok v prihodnosti moral garati, kot garamo starši v trenutnem obdobju turbokapitalizma."

(Dr. Gregor Starc, profesor športne vzgoje in antropolog, izredni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in vodja nacionalnega sistema SLOfit, ki je nadgradnja sistema športnovzgojnega kartona za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)