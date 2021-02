Javna zelena streha nad trgovskim centrom

Že tretja javna zelena streha v Skopju

Zelena Streha TC Mavrovka

Skopje je zaradi svoje lokacije in več desetletij zmotnih urbanih politik, v zadnjih letih visoko na evropskih in svetovnih seznamih onesnaževanja. Potreba prebivalcev tega polmilijonskega mesta po več zelenja in kisika je zato očitna, možnosti za spremembe pa so omejene, saj je osrednje mestno območje zelo gosto zgrajeno.

Tako se je rodila ideja o postavitvi javnih zelenih streh. Po uspehu prve, strehe nad mestnim nakupovalnim središčem, se je župan Šilegov zavezal, da bo prebivalcem zagotovil še dve zeleni strehi s približno 5000 kvadratnimi metri površine, ki sta bili napovedani prejšnji mesec. Po zaključku teh dveh zelenih projektov bo tako Skopje imelo 6000 m2 javnih zelenih streh.

"Zelena streha, ki je bila napovedana ta teden, bo nad trgovskim centrom Mavrovka, na samem vhodu v stari skopski bazar. Ta kraj z bogato zgodovino, je pomembnen za prebivalce Skopja in je izraz edinstvenosti in večkulturnosti mesta. Nov zeleni vrt bo obiskovalcem dal priložnost, da še bolj uživajo v tem delu mesta", so zapisali v sporočilu za javnost mestne občine Skopje..

Skopje je prvo javno zeleno streho dobilo leta 2019, od takrat pa jo je obiskalo več kot 100.000 obiskovalcev. GTC je osrednja lokacija popotresnega Skopja, ne samo zaradi posebnosti arhitekturne gradnje Živka Popovskega in koncepta odprtega nakupovalnega središča, ampak je tudi simbol upora proti novemu baročnemu slogu mestnega jedra, ki ga je naložil projekt Skopje 2014.

Na teh strehah bodo zasajena različna drevesa in grmi, ki bodo skupaj z vodnimi površinami bistveno vplivali na zmanjšanje učinkov tako imenovanih mestnih toplotnih otokov. "Takšne strehe zmanjšujejo temperaturo same strehe v primerjavi s konvencionalnimi in lahko zmanjšajo porabo energije poslopja. Pri ustvarjanju energetsko učinkovitih dejavnosti je vedno prisotna inventivnost, kombinacija koristnega z lepim in potrebnim, torej trajnostno zeleni odprt prostor, pa je prav tisto, kar naredi te projekte izjemne," so še zapisali v sporočilu za javnost.

