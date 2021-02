»Šola je ustanova, ki otrokom zagotavlja potrebne pogoje za varno in zdravo odraščanje«

Še en javni poziv Janševi vladi

Dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani Janez Vogrinc in dekanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem Mara Cotič sta pozvala ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec in vlado, da vsem učencem nižjih razredov osnovne šole zagotovi izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v šolskih prostorih.

"Razumemo zahtevno in resno epidemiološko situacijov RS, a smo prepričani, da je pri sprejemanju odločitev glede načina šolanja poleg medicinske treba upoštevati tudi psihološko in pedagoško stroko. Najmlajši učenci v osnovni šoli imajo zaradi epidemije zožene možnosti za razvoj na učnem, psihosocialnem in gibalnem področju in so zaradi tega še posebej ranljiva skupina," sta v imenu fakultet zapisala v javnem pismu.

Predlagata takojšnje strokovno utemeljene rešitve, ki bodo zagotovile trajno prisotnost otrok v šoli, pod varnimi, a za šole izvedljivimi pogoji, pravočasno, sprotno in enoznačno komunikacijo, da se bodo rešitve lahko kakovostno realizirale v šolski praksi, dodatna finančna sredstva in kadrovsko podporo šolam za pripravo in izvedbo kompenzacijskih programov, s katerimi bo mogoče nadoknaditi primanjkljaje na socialno-emocionalnem področju, v učnih spretnostih in znanju učencev, na primer še dodatne ure za dopolnilni in dodatni pouk, individualno in skupinsko učno podporo ter pomoč in čas za utrjevanje učnih vsebin, pa tudi, da se vsem pedagoškim in strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter visokošolskih inštitucij omogoči prednostno cepljenje.