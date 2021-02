»Če ne bo prave pomoči, tvegamo, da bomo izginili s površja«

IZJAVA DNEVA

"Nobena dejavnost ni bila pripravljena na tako krizo, a za pivovarje je situacija še težja. Dejstvo je, da nas z odlokom ni zaprl nihče, a vseeno smo tako zelo vezani na gostinski sektor, da je naš izpad primerljiv z njihovim. Ker nismo zaprti z odlokom, nismo dobili enoletnega moratorija za odplačevanje kreditov pri bankah. Druga težava je, da imamo velike površine, a malo zaposlenih glede na prihodke, ki jih ustvarjamo. Ker se subvencija obračuna glede na število zaposlenih, je pomoč za nas majhna. Naši fiksni stroški so v resnici do šestkrat večji od subvencije, ki jo prejmemo. Če skrajšam: nekaj dobim, vendar je ta pomoč bistveno premajhna. Seveda so nas ukrepi zajeli, ampak ponavljam - doza zdravila, ki smo ga prejeli, je premajhna."

"Verjetno nobeden ni razmišljal posebej o nas, saj smo premajhni. Malih pivovarjev je približno sto, delovnih mest pa je med 200 in 300, a to ne sme biti razlog, da smo nepomembni. Naša podjetja so decentralizirana, ponudili smo nova delovna mesta izven Ljubljane, tako rekoč na periferiji. Zaposlili smo tudi veliko izobraženega kadra. V naši pivovarni je šef proizvodnje matematik, drugi član proizvodnje je magister kemije, v strežbi pa dela diplomirana slavistka. Ti ljudje v Novi Gorici niso našli dela in mi smo jim dali prve službe. Če ne bo prave pomoči, tvegamo, da bomo dejansko izginili s površja. Slika malih pivovarjev po koncu krize očitno ne bo več takšna, kot je bila pred njo."

(Andrej Sluga, lastnik pivovarne Reservoir Dogs, podjetnik in podpredsednik Združenja slovenskih pivovarn o težavah malih pivovarjev v času koronakrize; v intervjuju za Večer)