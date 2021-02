Spolno nadlegovanje na ljubljanski akademiji: »Profesor me je čakal pred vrati stranišča«

Slovenska igralka je razkrila, da se že leta prikriva spolno nadlegovanje znanega igralca in profesorja na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo

Mia Skrbinac je razkrila svojo zgodbo

© Tednik / RTVSLO

V oddaji Tednik na TV Slovenija je o spolnem nadlegovanju med študijem na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) spregovorila igralka Mia Skrbinac. Gre za nadaljevanje neštetih izpovedi igralk v Srbiji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini o spolnem nadlegovanju, ki so ga bile deležne med šolanjem in kariero. Zdaj je svojo izkušnjo prvič javno razkrila tudi slovenska igralka.

Mia Skrbinac, 26-letna dramska in filmska igralka, je najprej več let molčala, zdaj pa je zbrala pogum in svojo pretresljivo zgodbo delila z javnostjo. Razkrila je, da jo je med študijem na akademiji med letoma 2014 in 2016 spolno nadlegoval znani igralec in profesor igre. Šlo je tako za verbalno kot tudi za fizično spolno nadlegovanje.

"Nasilje je izvajal tako na urah igre, zapakirano v študijski proces, kot tudi zunaj prostora predavalnice, na hodnikih, čakal me je pred vrati stranišča, v internem baru Drame, pa še kje," je razkrila v oddaji Tednik in dodala, da je stiska, ki jo v takem primeru občutiš, ogromna, prav tako pa so neizbrisne tudi posledice.

"Nasilje je izvajal tako na urah igre, zapakirano v študijski proces, kot tudi zunaj prostora predavalnice, na hodnikih, čakal me je pred vrati stranišča, v internem baru Drame, pa še kje."



Mia Skrbinac

Med študijem o tem ni mogla spregovoriti. "Sram me je bilo, sram me je bilo priznati sami sebi. Imela sem se za močno žensko z jasnimi stališči. To, da v taki situaciji ne znam reagirati, da otrpnem, mi je bilo zelo težko nositi," je pojasnila.

Neprimerno vedenje profesorja, predvsem na vajah v manjših skupinah, je javno potrdila tudi Miina takratna sošolka, gledališka režiserka Sara Lucu. "Tudi sama sem bila prisotna pri situacijah, ki so bile z mojega vidika neprimerne. Nekajkrat smo te situacije na čim bolj diskreten način prekinili. Kot študent ne veš, kako k temu pristopiti, ker so hierarhični odnosi tukaj zelo pomembni," je dejala Sara Lucu.

Mia Skrbinac z razlogom javnosti ne želi razkriti profesorjevega imena, saj ne želi, da se vse skupaj zaustavi zgolj pri njeni zgodbi in dotičnem profesorju, gre namreč za sistemski problem, njena izkušnja pa ni izjema. Prijava na Univerzi poteka, ovadbe na policijo še ni vložila. "Tudi ko sem AGRFT že zapustila, sem večkrat slišala, da se je opozarjalo na dotični primer, da se je profesorja imenovalo z imenom, da so bili drugi profesorji opozorjeni – a dotični profesor še zmeraj predava," je izpostavila.

"Toleranca do seksualnega nadlegovanja ni nekaj, kar bi bilo značilno za kulturniško-gledališke kroge, ampak je problem v naši družbi – spomnimo se, da afera farmacevtka ni odnesla našega župana. Stik s seksualnim nadlegovanjem je žal pričakovani del ženske izkušnje v naši družbi."



Iva Babić

Nataša Barbara Gračner, prav tako profesorica na AGRFT in igralka, je Mio Skrbinac pri njenem javnem razkritju podprla ter njeno poimensko izpostavitev označila za izjemno pogumno. Igralec in nekdanji poslanec Saša Tabaković pa pričakuje sankcije ter da se do zaskrbljujoče problematike ne opredeli zgolj akademija, temveč celotna umetniška srenja.

Iva Babić

© Tednik / RTVSLO

"Toleranca do seksualnega nadlegovanja ni nekaj, kar bi bilo značilno za kulturniško-gledališke kroge, ampak je problem v naši družbi – spomnimo se, da afera farmacevtka ni odnesla našega župana. Stik s seksualnim nadlegovanjem je žal pričakovani del ženske izkušnje v naši družbi," pa je poudarila igralka Iva Babić.

Celotno informativno oddajo Tednik si lahko ogledate na tej spletni povezavi >>