Podpis za podporo žrtvam, ki spolnega nasilja ne upajo prijavljati

Inštitut 8. marec v luči razkritja spolnega nasilja nad slovensko igralko za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva

Tiskovna konferenca

Po Sloveniji in po Balkanu se v zadnjih dneh vrstijo izpovedi o spolnem nadlegovanju in nasilju. Pričevanja govorijo o tetoverju v večjem slovenskem mestu, profesorjih, zobozdravnikih, govorijo o spolnem nadlegovanju in nasilju v okoljih, ki naj bi bila varna.

Te zgodbe niso nič novega. Na podlagi sodbe koprskega sodišča, ki je storilca kaznivega dejanja posilstva oprostila, ker je žrtev med pričetkom posilstva spala, so v Inštitutu 8. marec januarja 2019 sprožil peticijo Za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja, ki jo je podpisalo več kot 6000 ljudi.

Skupaj s številnimi drugimi nevladnimi organizacijami so sodelovali s takratno ministrico za pravosodje Katič, ki je leto in pol obljubljala spremembe zakonodaje na področju spolnih deliktov. "Konkretnih rezultatov ni bilo ne pod prejšnjo in ne pod sedanjo vlado. Z vztrajno ignoranco v zvezi z oblikovanjem ustreznih sistemskih rešitev tako oblast žrtvam spolnega nadlegovanja in nasilja sporoča, da so si za posilstva krivi ali pa krive same," je povedala Mojca Lukan, vodja mednarodnega sodelovanja.

"Zakona ne želimo vlagati prek političnih strank, ampak s podpisi ljudi, ki oblasti sporočajo, da so spremembe nujne. Vsak podpis predstavlja podporo žrtvam, ki spolnega nadlegovanja in nasilja zaradi pomanjkljive zakonodaje ne upajo prijavljati."



Nika Kovač

V Inštitutu 8. marec so v zadnjem letu pripravljali zakon redefinicije kaznivega dejanja posilstva in kaznivega dejanja spolnega nasilja. "Trenutna pravna ureditev v Kazenskem zakoniku obstoj posilstva in spolnega nasilja utemeljuje na uporabi dovoljšnje fizične ali psihične sile," pojasni vodja pravnega oddelka Inštituta 8. marec Kristina Krajnc.

Zato predlagajo redefinicijo v model "samo JA pomeni JA". S predlagano ureditvijo bomo v Sloveniji sledili vzoru številnim evropskim državam, ki so iz modela prisile preoblikovale zakonodajo v model soglasja, med njimi so Švedska, Danska, Velika Britanija, Irska, Španija, Hrvaška, Belgija, Luksemburg in Ciper.

V Inštitutu 8. marec bodo naslednja dva meseca posvetili zbiranju 5000 overjenih podpisov, ki so pogoj za vložitev in obravnavo zakona v Državnem zboru. "Zakona ne želimo vlagati prek političnih strank, ampak s podpisi ljudi, ki oblasti sporočajo, da so spremembe nujne. Vsak podpis predstavlja podporo žrtvam, ki spolnega nadlegovanja in nasilja zaradi pomanjkljive zakonodaje ne upajo prijavljati," je povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.