Zorčič: »Ne gre za vprašanje Kordiša in Janše«

IZJAVA DNEVA

"Sam najprej ščitim integriteto državnega zbora. Meni se v tistem trenutku tudi ni zdelo korektno vprašanje – ne zato, ker se predsednika vlade ne bi smelo vprašati v povezavi z izposojo denarja stranki SDS in podobno, ampak zaradi tega, ker ga je poslanec označil kot kriminalca, ker je rekel, da ima pač neko svojo kriminalno skupino, da je slekel rokavice in podobno, na drugi strani je bil nekoliko zaničljiv, ker je govoril o arestantskih cimrih in podobno. Skratka, to ni besednjak, ki pritiče poslancu. Ne gre za vprašanje Kordiša in Janše, ampak vprašanje državnega zbora in predsednika vlade. Mora biti neka spoštljiva raven vprašanj in odgovorov."

(Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora; zadnjič se je v parlamentu odvil verbalni dvoboj med poslancem Levice Miho Kordišem in premierjem Janezom Janšo; očitajo vam, da niste zaščitili poslanca Kordiša, ki ga je premier dvakrat zapored poslal na psihiatrijo v intervjuju za Studio City na TV Slovenija)