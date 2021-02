»Janez Janša vidno izgublja svojo moč«

IZJAVA DNEVA

"Janez Janša vidno izgublja svojo moč, jeseni smo ga večkrat videli, njega in vso vlado, da so izjemno živčni, da se morda bolj preštevajo kot mi. Zato sem prejšnji teden rekel, da sem nezadovoljen, ker se mi zdi, da nekateri tega ne razumejo dovolj dobro in da vse, kar moramo na opozicijski strani narediti, je držati skupaj in enotno nastopiti proti vladi, da prepričamo, da smo alternativa."

(Luka Mesec, koordinator Levice, ki meni, da v Koaliciji ustavnega loka (KUL) proti trenutni Janševi vladi niso nemočni, saj se je koalicija od začetka nastanka KUL precej ošibila, vmes je postala celo manjšinska; v pogovoru za Studio City na TV Slovenija)