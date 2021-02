Mesec Pahorju: »Že deset mesecev molčite!«

Tudi Luka Mesec je zavrnil povabilo Boruta Pahorja, saj ga razume kot del problema in ne kot del rešitve. Da je za to, da so razmere v Sloveniji prišle tako daleč, kriv tudi predsednik republike, se strinjata tudi Marjan Šarec in Tanja Fajon.

Borut Pahor in Janez Janša že leta dobro sodelujeta ...

Tudi koordinator Levice Luka Mesec se je v javnem pismu odzval na vabilo predsednika republike Boruta Pahorja ter zapisal, da ga ne more sprejeti, saj ga ne razume kot del rešitve, temveč kot del problema." Z vami se sicer strinjam, da smo "soočeni z eno največjih preizkušenj" ter da bi bilo dobro, če bi stranke dosegle "neke vrste strinjanje o osredotočanju na spopad z epidemijo", a je iz vašega vabila razvidno, da povsem spregledate, namerno izpustite, kakršnokoli omembo krize ustavnega reda in demokracije v Sloveniji. Vaše vabilo namreč izhaja iz ugotovitve, da smo v treh desetletjih vzpostavili razmeroma trden demokratični politični sistem," je zapisal Luka Mesec.

Pahorja je opozoril, da demokratični sistem pri nas nikakor ni razmeroma trden, pač pa je v globoki krizi. "Vladajoča stranka in predsednik vlade vsem na očeh brez sramu napadata novinarje in sodnike, medije in sodišča, kritike in protestnike. Agresivno spodkopavata institucije (primera Slovenske tiskovne agencije in Računskega sodišča), ali pa si jih podrejata, (primera policije in Nacionalnega preiskovalnega urada). Predsednik vlade s tleskom prstov odpira in zapira šole, smučišča in trgovine - ali pa kar prekliče vpis na fakultete, ker se mu zazdi, da je družboslovcev preveč. Ne priznava rezultatov volitev v ZDA in nas potiska v druščino novih diktatorjev v Evropi, ob tem pa ne skriva, da poskuša pri nas ustvariti nedemokratičen red po zgledu Orbanove Madžarske ali Vučićeve Srbije," je dodal Mesec.

Sam institucijo predsednika republike spoštuje in verjame, da bi moral vsak, ki jo zaseda, biti prvi varuh ustavnega reda in demokracije v državi, da bi moral zato biti prvi kritik vlade, ko in če ta presega svoja demokratična pooblastila. "Vi pa že deset mesecev molčite," je Pahorju očital Mesec in dodal, da molk predsenika republike še zdaleč ni nedolžen.

"Želim si, da bi kot predsednik republike po desetih mesecih vendarle spregovorili, se opredelili in obsodili takšno delovanje ter pomagali premostiti krizo demokratične ureditve pri nas. Žal se moramo, zaradi retorike in načina delovanja največje vladne stranke, po tridesetih letih, vrniti k vprašanju osnov spoštovanja demokracije in ustavnega reda. Nihče ni za zagotovitev varstva teh načel bolj odgovoren od vas, predsednika republike. Molka in nezavzemanja stališča v dani situaciji ne morem razumeti drugače kot podporo vladi in njenemu predsedniku."



Luka Mesec,

Levica

Ob tem je izpostavil primer pravnega teoretika Tretjega rajha Carla Schmitta, ki je ugotavljal, da resničen nosilec suverenosti ni tisti, ki mu suverenost po družbeni pogodbi pripada (in v Sloveniji je to ljudstvo), pač pa tisti, ki ima moč prek razglašanja izrednih razmer normalno delovanje družbe in družbeno pogodbo suspendirati. "Gospod predsednik, tak suspenz se, ob vašem molku, pri nas odvija že deset mesecev. Vse, za kar pravite, da je trdno, izpuhteva v zrak: demokratični standardi, ustavna načela, politične svoboščine."

V Združenih državah Amerike so bili s predsednikom Trumpom soočeni s podobno nevarnostjo, v pismu ugotavlja Mesec, in dodaja, da so bili tam celo vodilni republikanci zmožni tako politiko obsoditi. "Vaše vabilo pa, nasprotno, že uvodoma obstoj take krize pri nas implicitno zanika."

Mesec navaja, da Pahorjevega vabila zato ne more sprejeti. "Želim si, da bi kot predsednik republike po desetih mesecih vendarle spregovorili, se opredelili in obsodili takšno delovanje ter pomagali premostiti krizo demokratične ureditve pri nas. Žal se moramo, zaradi retorike in načina delovanja največje vladne stranke, po tridesetih letih, vrniti k vprašanju osnov spoštovanja demokracije in ustavnega reda. Nihče ni za zagotovitev varstva teh načel bolj odgovoren od vas, predsednika republike. Molka in nezavzemanja stališča v dani situaciji ne morem razumeti drugače kot podporo vladi in njenemu predsedniku," v pismu sklene Mesec.

Šarec Pahorju predlaga, naj se temeljito pogovori z Janšo

Na vabilo predsednika republike se je negativno odzval tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec. Slednji Pahorju med drugim očita, da je molčal ob vseh poskusih uničevanja pravnega reda.

Predsednik LMŠ je svoj odziv Pahorju objavil na družbenih omrežjih. V pismu je med drugim zapisal, da se strinja s Pahorjevo oceno, da smo v času samostojne države vzpostavili razmeroma trden demokratični sistem, a ocenjuje, da je demokracija ravno ta trenutek tudi najbolj ogrožena.

"Spoštujem vaš poziv, a mnogo bolj bi ga jemal iskreno, če vi ne bi molčali ob vseh poskusih uničevanja pravnega reda in ustavne ureditve. Ob nobeni pomembni temi, ki zadeva bistvena vprašanja, se žal niste oglasili," je navedel in se obenem obregnil ob Pahorjeve objave na Instagramu.

"Če vi ne bi molčali ob vseh poskusih uničevanja pravnega reda in ustavne ureditve. Ob nobeni pomembni temi, ki zadeva bistvena vprašanja, se žal niste oglasili."



Marjan Šarec,

LMŠ

Ko gre za boj z epidemijo je spomnil, da so opozicijske stranke predlagale vrsto dopolnil k interventnim protikoronskim zakonom, a jih je koalicija "zavračala po tekočem traku". O predsedovanju EU pa da je sploh težko govoriti, "saj nas je vlada zunanjepolitično popolnoma osamila".

Zato Pahorjev poziv, za katerega sklepa, da je usklajen s predsednikom vlade, Šarec vidi kot poskus "vreči vse v isti koš in dobiti pokritje za aktivnosti vlade".

Pahorju predlaga, naj se temeljito pogovori s predsednikom vlade, ali se mu zdi, da pelje državo po pravi poti. "Ko obtoži starše, ki protestirajo, da izvajajo politični boj, je jasno, da je izgubil stik z realnostjo," je med drugim navedel.

Tudi Pahorjeva strankarska kolegica Tanja Fajon ne deli njegove ocene

Pahorjevo vabilo je prejela tudi predsednica SD Tanja Fajon. Slednja, ki si s Pahorjem deli članstvo v stranki, od pogovora nima visokih pričakovanj.

"Ne delim namreč vaše ocene, da vlada dobro upravlja epidemijo, saj takšno oceno demantira dejstvo, da smo po številu mrtvih zaradi koronavirusne bolezni v svetovnem vrhu. To tragično dejstvo ni le posledica objektivnih okoliščin, temveč tudi napačnega in škodljivega ravnanja ali neukrepanja vlade," je odgovorila na vabilo predsednika republike.

Strinja se, da bi bila enotnost pri obvladovanju epidemije, pri predsedovanju Svetu EU in pri razvojnem okrevanju koristna. "Vendar za takšno enotnost ni osnovanega pogoja: ni zaupanja. Vlada je s svojim radikalnim delovanjem, netenjem sovraštva in nestrpnosti, podrejanjem neodvisnih institucij, nesposobnostjo sodelovanja ter odnosom do vseh, ki mislijo drugače, pokazala, da ni vredna zaupanja ne opozicije ne ljudi," je zapisala.

Janez Janša in Borut Pahor na ustanovitvi Zbora za republiko, junija 2004

Opozorila pa je tudi na vlogo predsednika. "Bojim se, da ste tudi sami odgovorni za to, da so politične razmere prišle tako daleč," je poudarila Fajonova. Dodala je, da je že zdavnaj pričakovala jasno besedo predsednika republike, ki se bo opredelil proti pojavom, ki ne smejo imeti mesta v slovenski sedanjosti in ne v prihodnosti. "Ti pojavi namreč ogrožajo osnovne demokratične in ustavne vrednote. Njihovo varovanje pa razumem kot osnovno poslanstvo predsednika republike," je zapisala Fajon.

"Bojim se, da ste tudi sami odgovorni za to, da so politične razmere prišle tako daleč."



Tanja Fajon v odgovoru Borutu Pahorju

"Enotnost s to vlado ni mogoča, ker ni mogoča enotnost ne o njeni agendi in ne načinu delovanja. Pogovor lahko prispeva k medsebojnemu razumevanju, ne more pa oprati vladne odgovornosti za vse tragične napake, ki jih je storila in jih bodo čutile še generacije. Enako velja za vašo odgovornost za varovanje naših demokratičnih in ustavnih standardov," je sporočila.

Verjame, da je treba preučiti vse ustavne in demokratične možnosti, da se Slovenijo varno pripelje skozi sedanje izzive. "Prvi korak za to je zamenjava sedanje vlade," meni. Če tega v parlamentu ne bo mogoče doseči, pa upa na Pahorjev poziv k volitvam.

Predsednik republike Borut Pahor je namreč včeraj na prvake parlamentarnih strank naslovil pobudo za srečanje. Na njem bi rad preveril stališča o svojem predlogu, da bi bi bilo dobro, da bi stranke dosegle strinjanje o osredotočenju na spopad z epidemijo, okrevanje po njej in predsedovanje EU. Datum srečanja še ni določen.