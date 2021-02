»Odvzel vam bom besedo. Sejo vodim jaz, ne vi.«

Kako je poslanec SDS in podpredsednik državnega zbora nagajal poslanki LMŠ in ji na koncu tudi vzel besedo

Jože Tanko (SDS), podpredsednik državnega zbora

© Borut Krajnc

Objavljamo prepis besednega dvoboja, ki se je zgodil včeraj v državnem zboru med glasovanjem o osmem protikoronskem zakonu, ko je podpredsednik parlamenta Jože Tanko (SDS) poslanki LMŠ Tini Heferle skakal v besedo in ji na koncu tudi izključil mikrofon.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Še vrata se niso zaprla. Tina Heferle, postopkovno, izvolite.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Ja, hvala lepa, predsednik, podpredsednik. Res je, sem prihitela iz pisarne, kjer sem spremljala to sejo, ki jo vodite na zelo, zelo čuden in neobičajen način, malce moram …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Postopkovni predlog, prosim.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Takoj, gospod Tanko.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: No, no, lepo prosim.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): 3 minute imam časa in si bom vzela 3 minute…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Postopkovni predlog…

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … da ga obrazložim.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Pričakujem predlog, ne / nerazumljivo/ …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Gospod Tanko, če mi dovolite, bom v miru obrazložila svoj postopkovni predlog.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Izvolite, izvolite, imate besedo.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Zdaj ste mi ukradli pol minute in pričakujem, da bo teh 30 sekund dodanih.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Če bo potrebno, bomo dodali.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Gospod Tanko, a dovolite?

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Ja, posili ste za dodatek, če bo treba 30 sekund …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Gospod Tanko …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … /govorita oba hkrati/ Seveda sem vam obljubil, da vam dam.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Gospod Tanko, v besedo mi skačete, še predno jaz stavek sploh začnem.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Izvolite, imate besedo.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Prosim za malo spoštovanja …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … in če bo treba, bom dal tudi dodaten čas …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Pa za malo vljudnosti …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … vam na razpolago, ni problema.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … za malo vljudnosti, pa za eno, kako naj rečem, nimate niti osnovnega bontona, človeku se v besedo ne skače.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Odvzel vam bom besedo. Sejo vodim jaz, ne vi.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Ne mi skakat v besedo.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Čez dve uri boste na vrsti, boste lahko po svoje vodili sejo.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Se ne bom maščevala vašim kolegom, brez skrbi.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Saj se jaz tudi ne bom, samo predlagam …

/malo kasneje/

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Gospod Tanko, za razliko od vas bom jaz do vas vljudna. Ravnokar ste mi rekel v eter "ne teži mi", to je nezaslišano in s tiste pozicije, kjer ste trenutno, kjer bom jaz čez uro, je nespoštljivo do mene in do kogarkoli v tej dvorani. In prosim, če se malo vzdržite te vaše …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Postopkovni predlog, prosim…

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … postopkovni ja…

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … ne razpravo z mano, nimate te …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … ker ste vi razpravljal z mano …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … nimate besede za polemiko …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … bom jaz tudi z vami …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … ampak za postopkovni predlog …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … se odzvala glede na to, da ste blatili moje dobro ime, čast in ugled.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Gospa Heferle, imat e…

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Gospod Tanko, moj predlog …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … imate besedo za postopkovni predlog ...

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … postopkovni je …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … ne za polemiko.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … bom takoj povedala …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … s predsedujočim …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Pa vi čez mene, sploh me ne poslušate, ker govorite čez mene.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Opozarjam vas in sem vas lepo opozoril, da imate besedo za postopkovni predlog …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … pa ravnokar ga želim …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … ne za polemiko s predsedujočim …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … formuliram in artikulirati, pa mi venomer skačete v besedo. Pa vi sploh poznate bonton?

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Skrbite za sebe.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Prosim, če mi dovolite, da …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … bo dovolj …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … v miru povem svoje.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Boste povedali, samo ne polemizirati z mano … / govorita drug čez drugega/

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Gospod Tanko, ne morem govoriti, če mi skačete v besedo. Pa dajte prosim se umiriti, ker je nevljudno za takega gospoda, kakršni ste …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Jemljem vam besedo …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): … kakršen ste vi.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … zato, ker se ne držite …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Ne, ne morete mi jemati besede.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: … vzamem vam besedo.

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Moj postopkovni predlog je sledeč …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Vzamem besedo …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): Vi ste govorili …

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Nimate besede več …

TINA HEFERLE (PS LMŠ): / izključen mikrofon/

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Postopkovni predlog, Primož Siter.

PRIMOŽ SITER (PS Levica): Podpredsednik Državnega zbora, onstran tega, da gre pri tej sceni za nekaj popolnoma nedostojnega, nekavalirskega, prostaškega, nečesa čemur v Trbovljah rečemo »houdre«, imamo tukaj tri jasne kršitve Poslovnika z vašega naslova.