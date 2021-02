Če vam nekdo pokaže takšen znak, nujno reagirajte

Mednarodni znak nasilja v družni

© pixabay.com

Projekt Reagiraj! Nisi sama-nisi sam je nastal v okviru študentske ekipe Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem pod mentorskim vodstvom Marka Gavriloskega, asist. v študijskem letu 2017/2018. V letu 2019/2020 so projekt prijavili na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in pridobili financiranje po programu Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). Projekt v okviru ŠIPK je vodila mentorica doc. dr. Mateja Marovič.

"Namen projekta je informiranje in ozaveščanje bodočih pedagoških delavcev v vzgojno-izobraževalnih institucijah in ostale širše javnosti o različnih pojavnih oblikah nasilja, preprečevalnih praksah, postopkih ukrepanja in sodelovanja z zunanjimi institucijami, organizacijami, društvi itd", so zapisali v sporočilu za javnost.

Cilj različnih dogodkov, izobraževanj in delovanja projekta je vzpostavitev t. i. reakcijskega trikotnika med študenti (bodočimi pedagoškimi delavci), žrtvami nasilja in pristojnimi institucijami, saj želimo raziskati in ustvariti različne možnosti za zagotavljanje prostora, v katerem bi z ničelno toleranco do nasilja gradili proti-nasilno platformo.

Vzpostavlili so tri spletne platforme: Instagram in Facebook (Reagiraj – nisi sama, nisi sam) ter spletno stran preko katerih nagovarjajo (bodoče) pedagoške delavce v vzgoji in izobraževanju in pozivamo širšo javnost k ničelni toleranci do nasilja.

"Proti kameri pokažite odprto dlan, premaknite palec v dlan in ga z ostalimi prsti pokrijte v pest. Če vam nekdo pokaže takšen znak, nujno reagirajte. Ostanite mirni; osebi, ki vam je pokazala znak, ne pišite sporočil, ne govorite naglas o tem, kar vam je pokazala, enostavno le pokličite policijo (113) ali pa za več informacij obiščite uradno stran policije."

Čas epidemije, ki je mnoge posameznice in posameznike zaprl med štiri stene, povečuje stisko žrtev nasilja, ki so zaradi specifičnosti obdobja med drugim postale nevidne za družbene sisteme preventive in pomoči. Zato morajo tako pedagoški delavci kot tudi drugi biti še toliko bolj pazljivi na morebitne znake, s katerimi bi lahko žrtvam nasilja pravočasno pomagali in ustrezno reagirali.

Hkrati predlagajo sprejetje protokola, s katerim bi lahko pedagoški delavci ob zaznavi nasilja nad otrokom pravočasno in ustrezno reagirali v smeri pomoči žrtvam nasilja. Pomembno se jim zdi informiranje, ozaveščanje in opolnomočenje pedagoških delavcev in tudi ostalih služb pomoči (centri za socialno delo, zdravstvene organizacije, policija, društva ter organizacije s področja preprečevanja nasilja idr.), da bi v reakcijskem trikotniku lahko pravočasno, ustrezno in povezovalno reagirali tudi v primerih nasilja, ki ga zaznamo na daljavo (primeri šolanja na daljavo). Ravno šolanje na daljavo odpira vrsto vprašanj, ko morajo biti pedagoški delavci pazljivejši, saj lahko kakršnekoli spremembe pri posamezniku hitreje spregledajo ali pa se le te zakrijejo.

