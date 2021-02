»Starši, otroci in učitelji vsak dan do večera čakamo, ali bo pouk«

IZJAVA DNEVA

"Iz dneva v dan ravnatelji, učitelji, starši in otroci do večera čakamo, ali bo pouk v šoli ali ne bo. To je norišnica, in tako ne gre naprej."

(Pavel Srečnik, ravnatelj OŠ Stražišče, o tem, da si ravnatelji ne predstavljajo še enega takšnega ponedeljka in torka, zato upajo, da bo država to uredila; v izjavi za MMC RTVSLO)