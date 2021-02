Fafangel: »Epidemiologi predlagajo odprtje šol za učence do 5. razreda za vse regije«

Ukinili bi tudi omejitve gibanja na regije in občine

Dr. Mario Fafangel z Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) je na dopoldanski tiskovni konferenci povedal, da epidemiologi predlagajo odprtje šol za učence do 5. razreda za vse regije. Ukinili bi tudi omejitve gibanja na regije in občine. Dodal je, da sam vidi tudi manjši učinek pri prepovedi gibanja ponoči, ker po njegovem nima dovolj dobre strokovne podlage. Poudaril je, da so tako ali tako že zaprte tudi restavracije in podobni prostori, ki so namenjeni druženju.

Epidemiologi predlagajo, naj se nemudoma začne potrjevanje s PCR testi tistih pozitivnih hitrih testov, ki so bili opravljeni pri osebah brez simptomov.

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Fafangel je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 poudaril, da je uporaba hitrih testov med epidemijo, tudi pri asimptomatskih osebah smiselna, priporoča jo tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), saj laboratoriji ne morejo opraviti toliko PCR testov, kot bi bilo potrebno.

Uporaba teh testov je smiselna, če so testi kakovostni, pri čemer je NIJZ določil, kako specifični in kako občutljivi morajo biti testi.

Pri populaciji z enoodstotno prevalenco okužbe je verjetnost, da je pozitivni test na koronavirus tudi v resnici pozitiven, torej da ne gre za lažno pozitiven test, manj kot 30-odstotna. A to po besedah Fafangla ni posledica slabega ali nekakovostnega testa, ampak statističnih zakonitosti. So pa na NIJZ zaznali, da je na določenih območjih toliko lažno pozitivnih testov, da to odstopa od statistike. O tem so tudi seznanili vladno svetovalno skupino.

Ker epidemiološki podatki usmerjajo vladne ukrepe in ker ne želijo, da bi poročila s terena zamajala zaupanje v presejalno testiranje, so predlagali, naj se nemudoma začne potrjevanje s PCR testi, ki so bolj zanesljivi, tistih pozitivnih hitrih testov, ki so bili opravljeni pri osebah brez simptomov.

Poleg tega so zaprosili izvajalce testiranj, naj NIJZ prijavijo primere, pri katerih je bila diagnoza ovržena, torej so s PCR testi dokazali, da oseba ni bila okužena, čeprav je bil hitri test pozitiven. Na NIJZ namreč podatkov o negativnih testih ne dobijo, saj zato nimajo pravne podlage.

Sicer pa na NIJZ iz baze in analitike ročno izločajo vse primere, za katere jih izvajalci obvestijo, da gre za spremembo oz. razveljavitev testa, je povedal Fafangel.

Opozoril je tudi, da ponekod v regijah močno zaniha epidemiološka krivulja, čeprav ni večjih odstopanj v podatkih, kar je treba razumeti z vidika majhnosti Slovenije. Zato epidemiologi priporočajo ukrepe, ki zaobidejo klasični semafor, kot ga je postavila vlada za sproščanje omejitvenih ukrepov. Tako predlagajo, da so šole v vseh regijah odprte za učence do 5. razreda ter da se ukine omejitev gibanja na regije in občine.

