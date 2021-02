Nezakonita seja

Grims poziva k Veselovemu odstopu in k razrešitvi javne uslužbenke

Poslanec, politolog, geolog, strokovnjak za izumrle živalske vrste, klimatske spremembe ter bister poznavalec prava Branko Grims

© Borut Krajnc

Parlamentarni odbor za notranje zadeve je predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela po seji, na katero je bil vabljen zaradi pogodbenega dela, ki ga opravlja za Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), pozval k odstopu. Vesel je po svojem govoru sejo zapustil, saj ni prejel gradiva, ki se je na njej obravnavalo, sklep pa je bil sprejet v odsotnosti opozicijskih poslancev, ker so ti sejo obstruirali na podlagi mnenja parlamentarne zakonodajnopravne službe, da je nezakonita.

»Pravna služba državnega zbora je svetovalna služba, to, kar oni napišejo, ne zavezuje nikogar,« je na seji povedal Branko Grims, poslanec SDS in predsednik odbora za notranje zadeve. Zatrjuje, da je že pred sejo »predlagal, da se takoj razreši tistega, ki je to napisal in to podpisal, ker očitno o parlamentarnem sistemu in parlamentarizmu nima pojma«. Mnenje sta sicer podpisali vodja službe Nataša Voršič in sekretarka Mira Palhartinger.

Da odbor za notranje zadeve ni pristojen za obravnavo vprašanj združljivosti opravljanja funkcije predsednika računskega sodišča z drugimi funkcijami, pač pa je za to pristojna protikorupcijska komisija, je prepričan tudi pravni strokovnjak dr. Rajko Pirnat. »Prav tako ta odbor ni pristojen za sprejemanje kakršnihkoli sklepov v zvezi s prenehanjem funkcije predsednika računskega sodišča.« Pirnat nadaljuje, da bi državni zbor sicer lahko razrešil Vesela, a le iz razlogov, natančno navedenih v 10. členu zakona o računskem sodišču. Eden izmed njih je tudi, da obtoženi ne ravna v skladu z zakonom in ustavo, a bi to moralo biti ugotovljeno v postopku, ki ga določa isti člen. »V tem postopku sprejema sklepe odbor za nadzor proračuna in javne finance, nikakor pa ne odbor za notranje zadeve.«

Mnenja pravne službe sicer res niso zavezujoča, a bi bilo pametno, tako pravi Pirnat, če bi jih delovna telesa državnega zbora upoštevala. »Neupoštevanje teh strokovnih mnenj je v času te vlade naravnost osupljivo,« nadaljuje in dodaja, da se to kaže tudi pri drugih predpisih in sodnih postopkih. »

Z zahtevo po razrešitvi avtorice mnenja pa je poslanec Grims dokazal ne le, da sam nima pojma o parlamentarni demokraciji, ampak tudi, da nima pojma o pravnem položaju javnih uslužbencev,« še pripominja Pirnat. Ta zahteva naj bi bila po njegovem mnenju popolnoma nespodobna, ker javni uslužbenki za izražanje strokovnega mnenja ni treba odgovarjati, »zlasti pa ne poslancu, saj poslanci ne odločajo o pravicah iz delovnega razmerja javnih uslužbencev«.

Eden pomembnejših članov SDS sicer pogosto in rad trdi, da ve več od drugih, in išče krivce povsod drugod, razen pri sebi in v lastni stranki. Tako je recimo že zatrdil, da so bili izbrisani izmišljotina in da globalno segrevanje ne obstaja. Lani pa je po kazenski ovadbi ministra Počivalška, ki jo je vložilo uredništvo Mladine, in policijskih preiskavah, povezanih z dobavo zaščitne opreme, namesto koalicijskih kolegov raje obsodil kar medije. V izjavi na Nova24TV je povedal: »Mladina je dokazala samo eno, da globoka država deluje, saj ima globoke korenine.«