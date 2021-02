»Policisti so se pred mojimi očmi zverinsko izživljali nad hčerko«

IZJAVA DNEVA

"Čeprav je od grozovitih dogajanj pred Rogom in izživljanjem Hojsovih policistov minilo že kar nekaj dni, hčerko še vedno v sanjah preganjajo policijske gorile. Tudi sam sem še vedno pretresen. Kot šestmesečnega dojenčka me je skupaj z družino iz Obsotelja nacistični okupator v zasneženih odprtih vagonih izgnal v nemško taborišče. Osemdeset let pozneje so me v deklarirano demokratični domovini, kateri sem s svojim dolgoletnim novinarskim delom vestno pomagal pri razvoju, nič krivega policisti namerno napadli s solzivcem in se pred mojimi očmi zverinsko izživljali nad hčerko."

(Izpoved Iva Ivačiča, upokojenega novinarja Večera, ki so ga okupatorji kot šestmesečnega dojenčka skupaj z družino iz Obsotelja izgnal v nemško taborišče, osemdeset let pozneje pa so ga med nasilno odstranitvijo prebivalcev iz območja AT Rog policisti namerno napadli s solzivcem, ker je hotel pomagati hčerki; via Večer)