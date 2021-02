»Če vaš otrok ne bo nosil maske, ste lahko odgovorni tudi za prekršek«

IZJAVA DNEVA

"Zaščitna maska ni obvezna za otroke do dopolnjenega šestega leta starosti; ni obvezna za učence, ko so v svojem matičnem oddelku; ni obvezna za vzgojitelje in učitelje do 5. razreda pri neposrednem opravljanju dela z otroki."

"Starše ponovno obveščam, da so maske v zavodih vzgoje in izobraževanja še vedno obvezne. Če vaš otrok v šolskem prostoru ne bo nosil maske, ne samo, da ga izpostavljate možnosti okužbe, ampak ste lahko odgovorni tudi za prekršek v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih. Dejstvo je namreč, da je osnovnošolsko izobraževanje po ustavi obvezno in zato veljajo pravila za vse enako."

(Simon Slokan, glavni šolski inšpektor je na včerajšnji novinarski konferenci vlade spomnil, da tretji člen odloka glede nošenja mask v šolskem prostoru predvideva tri temeljne izjeme, sicer pa so tudi v zavodih vzgoje in izobraževanja te obvezne)