»Predsednik republike in premier sta v politiki že več kot tri desetletja«

IZJAVA DNEVA

"Sem drugačen tip človeka, odkrit do državljanov in državljank, zato jim nisem želel mazati oči z nekakšnimi zgodbicami. V slovenski politiki spremljamo driblanje že 30 let in danes se lahko ozremo okoli sebe ter vidimo, kam nas je to pripeljalo. Prišli smo do točke, ko imamo na funkciji predsednika republike človeka, ki je v politiki že tri desetletja, na funkciji predsednika vlade pa imamo funkcionarja, ki se preseda iz fotelja v fotelj prav tako še iz obdobja, ko je leta 1988 kandidiral za predsednika ZSMS. Sem enostaven človek in tip politika, ki rad igra direktno na gol."

(Marjan Šarec, predsednik LMŠ, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o tem, da je na položaju predsednika vlade igral preveč neposredno na gol, ne pa še naprej preigraval, kot to počne aktualni predsednik vlade)