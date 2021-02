»Če študentka pride na izpit z globokim dekoltejem, je profesor tisti, ki mora obdržati integriteto«

IZJAVA DNEVA

"Vladavina 'moškega' pogleda na stvari dopušča neskončno vztrajanje na določeni poziciji kljub nasprotnemu, še tako prepričljivemu dokazovanju. Treba si je tudi priznati - spolno nadlegovanje študentk s strani nekaterih profesorjev ima sivo brado, to je znano vsem, ki smo šle skozi fakultetni študij. Spletni komentatorji sicer pogosto strežejo s protiargumenti, da punce pač namenoma izzivajo. A tudi če se semtertja to res zgodi, je v pričujoči debati povsem irelevantno. Zakaj? Ker je profesor tisti, ki je odgovoren za svoje vedenje. Če študentka pride na izpit z globokim dekoltejem in v kratkem krilu z namenom erotizacije situacije ali brez njega, je profesor tisti, ki mora obdržati profesionalno in zlasti profesorsko integriteto."

(Dr. Renata Šribar, antropologinja, feministična kritičarka, aktivistka in predavateljica na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, o primeru Pribac in problematiki spolnega nadlegovanja na univerzah; v intervjuju za Večer)

Renata Šribar

© Borut Krajnc

