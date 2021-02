FOTO: Kip kaže sredinec parlamentu

Trg republike s pogledom na Državni zbor

V Mladem forumu SD so opozorili, da družba postaja vse bolj nasilna in sovražna, da je vsak dan manj svobode in pravic ter da jim oblast jemlje sedanjost, ker jih drži zaprte v sobah in priklenjene na ekrane. Vladi tudi s kipom, ki so ga odkrili na ljubljanskem Trgu republike, sporočajo, da hočejo živeti in se razvijati drugače.

Policisti in podmladek SD

V soboto odkriti kip po besedah predsednika Mladega foruma SD, podmladka stranke SD, Luke Gorška predstavlja sporočilo mladih, dijakov, študentov, pa tudi njihovih staršev in starejših, da je dovolj nesposobne in nespodobne oblasti. Mladi si želijo v šole in na univerze, dovolj imajo ignorance, neupoštevanja in nerazumevanja, pa tudi prezira in nasilja nad družbo, so zapisali v sporočilu za javnost.