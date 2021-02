Mladi imajo dovolj vlade

Mladi aktivisti bodo na Titovem trgu v Velenju brali protestno manifestacijo

Transparent, ki so ga mladi aktivisti izobesili na osnovno šolo Gustava Šiliha v Velenju

© MAO Velenje

Mladinska aktivistična organizacija (MAO) Velenje v torek, 9. februarja, protestno organizira branje javnega poziva k odprtju šol. Dogodek se bo odvil na Titovem trgu v Velenju ob 11. uri. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo protestno manifestacijo bodo izvedli ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

"Mladi imamo dovolj vlade in sistema, v katerem imajo gospodarstvo in interesi kapitala prednost pred izobraževanjem! Od vlade zahtevamo, da postane vrnitev v šole prva prioriteta, takoj po življenjih ljudi. Zahtevamo takojšnjo možnost šolanja v živo, za tiste, ki si to želimo in potrebujemo," so zapisali v sporočilu za javnost v MAO Velenje ter ponovno opozorili, da bodo imeli dijaki 2., 3. in 4. letnikov v enem šolskem letu zgolj dober mesec in pol šolanja v živo.

MAO Velenje

Pri MAO poudarjajo, da ne dvomijo v obstoj virusa in ne zavračajo smiselnih ukrepov, prav tako ne dvomijo v potrebnost cepljenja, dodajajo, a se preprosto ne strinjajo s "samovoljnostjo oblasti".

Protestno branje poziva naj bi trajalo predvidoma 15 minut, dogodek bodo mladi velenjski aktivisti prenašali v živo na krovnem profilu na Instagramu (@mladi_aktivisti).