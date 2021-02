Policija: »Rumeni jopiči po fotografiranju pobegnili«

Policija že mesece popisuje in sankcionira posameznike (400 evrov), če mirno in na odprtem, upoštevajoč razdaljo in z maskami, izražajo nestrinjanja z vlado. Ima za Rumene jopiče drugačna merila?

Grožnja Rumenih jopičev na Metelkovi. Skupina desničarskih skrajnežev se je nato še pred prihodom policije razbežala.

© Twitter / @rjopici

Na območju Metelkove v Ljubljani so se v soboto mudili pripadniki Rumenih jopičev in se fotografirali s transparentom »Porušimo še Metelkovo«. Gre za skupino, ki se na Twitterju samoopredeljuje s profilno sliko človeka (rumenega jopiča), ki v koš za smeti sicer meče rdečo zvezdo, a to pojasnijo s pripisom »Rumeni jopiči proti anarhiji«, podrobneje pa so predstavljeni v članku Boruta Mekine iz julija lani Razkriti neonacisti v rumenih jopičih. Transparent »Porušimo še Metelkovo« poziva ljubljansko mestno oblast, da po zgledu Avtonomne cone Rog zruši še Metelkovo; transparent so že »reklamirali« prek Twitter profila ob nedavnem dogajanju v Rogu.

Na Policijski upravi Ljubljana smo vprašali, ali je policija v soboto posredovala na Metelkovi.

Policija namreč že mesece popisuje in sankcionira posameznike (400 evrov), če mirno in na odprtem, upoštevajoč razdaljo in z maskami, izražajo nestrinjanja z vlado. Dovolj je že denimo petkov večerni sprehod z dežnikom z napisom »vlada pada« pred stavbo RTV Slovenija. Policija se pri tovrstnem ukrepanju sklicuje na vladni odlok »o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2«, ki že več mesecev nepretrgoma omejuje in prepoveduje vsakršno zbiranja ljudi.

© Twitter / @rjopici

Iz Policijske uprave Ljubljana so nam odgovorili, da so bili v soboro, 6. 2. 2021, v popoldanskih urah obveščeni o zbiranju ljudi na Metelkovi ulici v Ljubljani, a da jih niso uspeli identificirati, ker da so pobegnili tik pred prihodom policije. »Policisti so na kraju ugotovili, da se je tik pred njihovim prihodom s kraja razbežalo okoli 20 oseb, ki so se pred tem fotografirale s transparentom. Z zbiranjem obvestil so policisti zaznali kršitev zakona o javnih zbiranjih ter kršitve odloka. Seznanjeni so tudi z objavo na družbenem omrežju. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil z namenom ugotovitve identitete oseb, ki so se zbrale na kraju in kršile omenjene zakone in bodo zoper njih uvedli prekrškovne postopke,« so odpisali.

Sklepati torej gre, da policija dan kasneje še ni zoper nikogar sprožila postopka.

Rumeni jopiči so sicer poleg fotografije s transparentom včeraj dodatno objavili več videov z Metelkove s pripisi »video reportaža včerajšnje akcije na Metelkovi«, »ANTIFA ha ha ha« in »rep med noge«, kjer je videti osebo, ki se skrije pred Rumenimi jopiči v stavbo na Metelkovi. Očitno so torej imeli dovolj časa pred prihodom policije, da so se po Metelkovi ne le sprehajali, snemali videe in skupinsko pozirali, temveč tudi ustrahovali.

© Twitter / @rjopici

Spomnimo, po nedavnih mirnih vikend protestih staršev, ki so zahtevali vrnitev otrok v šole, se je policija zelo angažirala in starše obiskovala na domovih. »Policisti kršitve zaznavajo sami neposredno na kraju, kakor tudi z zbiranjem dodatnih obvestil ter pregledom fotografij javno dostopnih objav medijev in objav na družbenih omrežjih,« so nam pojasnili na policiji in dodali: »Policija je dolžna storiti vse, da izvede postopek, npr. ugotovitev prekrška.«

Omeniti gre še, da omenjeni vladni odlok ne prepoveduje vseh zbiranj, medtem ko so denimo druženja v trgovskih centrih, torej v notranjih prostorih, dovoljena, enako pod predpisanimi pogoji v cerkvah, so v celoti prepovedana vsakršna »zbiranja« s politično vsebino, kjer se izraža nestrinjanja z oblastjo, njenimi potezami in smerjo, v katero gre družba.

© Twitter / @rjopici

Vse več je opozoril – zlasti iz civilne družbe, da gre pri tovrstnem popolnem prepovedovanju zbiranj za nedopusten in nesorazmeren poseg v ustavne pravice, ki se v demokratični državi ne sme dogajati. Zelo ekspliciten poziv prihaja iz novonastale Pravne mreže za varstvo demokracije: »Tudi v času epidemije ne sme biti splošnih prepovedi zbiranj. Vsak poseg v pravico do zbiranja mora biti epidemiološko utemeljen, sorazmeren in omejen le na nujen čas, ko ni mogoče z omilitvenimi ukrepi zagotoviti popolno izvrševanje pravice. Zato je absolutna in brezpogojna prepoved ter posledično sankcioniranje javnih zbiranj, kot ga izvaja slovenska vlada, nedopustno.«

