»Ljudje se danes ne soočajo z dejanskim svetom«

IZJAVA DNEVA

"Ena od karakteristik zahodnih družb je, da je rešitev za vsako težavo, ki se pojavi, izmišljena. Z nakupom tega in tega boš dosegel povsem bele zobe, povsem belo perilo, srečno družino, ki se vozi v mercedesu in tako dalje – celotna družba funkcionira na fantazijah, željah oziroma na nerealističnih obljubah, kako je mogoče te želje zadovoljiti. Skladno s tem je tudi enačenje virtualnega sveta z dejanskim svetom. Danes nekateri 'strokovnjaki' odkrito govorijo, da je napačno ločevati virtualni, torej izmišljeni svet, in dejanski svet. Skladno z zgoraj opisano logiko delovanja sodobnih družb je tudi poveličevanje otrokove domišljije. Ljudem danes ne manjka domišljije, ampak sposobnosti soočati se z dejanskim svetom."

(Vesna Vuk Godina, doktorica socioloških znanosti ter predavateljica socialne in kulturne antropologije, v intervjuju za Žurnal24 kritično do sodobne družbe, ki po njenem vzgaja poneumljene ljudi, k čemur v veliki pripomore izpostavljenost tehnologiji že od malih nog)