»Ni težava v tem, če izdaš svoje volivce«

IZJAVA DNEVA

"Nisem prepričana, da so nas volivci kadarkoli volili zato, ker smo jamčili nesodelovanje s komerkoli. Sem pa prepričana, da so nas volili zato, ker smo obljubljali in tudi dokazali politično normalnost. Zmernost, razumnost, nekonfliktnost, spravljivost. S to držo smo vstopili v vse koalicije, tudi v zdajšnjo, in tudi sama se pogosto sprašujem, zakaj je povezovalnost v slovenski politiki postala zaničevana lastnost. Letos, ko se pogosto spominjamo dogodkov izpred 30 in več let, ki so nas vodili k zgodovinskim potezam našega naroda, poudarjamo to, kar nas je tedaj naredilo zmagovalce. Takrat se je znala politika na kritični točki povezati. Ta modrost tedanjih političnih liderjev je z današnjega gledišča nedosegljiv ideal in žal mi je, da iz te zgodovinske izkušnje nismo odnesli v prihodnja desetletja nič, kar bi zares trajalo. Kakorkoli obrnemo, bomo prej ali slej morali vsi, ki oblikujemo politično prostor, sesti za isto mizo in pošteno priznati nekaj: ni težava v tem, če – kot pravite vi – izdaš svoje volivce, težava je, ko počneš stvari zgolj in samo zaradi svojih volivcev ter pri tem zanemarjaš širši družbeni interes."

(Janja Sluga, vodja poslanske skupine SMC, v intervjuju za Svet24 o definiciji izdaje volivcev)