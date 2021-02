FOTOGALERIJA: Pogreb kulture

V organizaciji AT Rog je na kulturni praznik potekal sprevod 200 udeležencev, ki so nosili krsti, cvetje in sveče

V organizaciji AT Rog je na kulturni praznik potekal shod Pogreb kulture. Sprevod 200 udeležencev je od AKC Metelkova mesto preko Trubarjeve ceste in tržnice krenil mimo Mestne hiše do Prešernovega trga, kjer so se udeleženci razšli. Ob tem so uporabniki Roga na Facebooku objavili demanti "Laži in zavajanja Mol v zvezi z uničenjem AT Rog".

Sprevod, na čelu katerega je bil transparent z napisom Poroka oblasti in kapitala je pogreb kulture, udeleženci pa so nosili krsti, cvetje in sveče, se je najprej ustavil pred Mestno hišo, kjer so odložili prvo krsto ter prižgali sveče. Nato je pot nadaljeval na Prešernov trg, kjer so pred pesnikovim spomenikom odložili drugo krsto ter se čez nekaj časa razšli.

V demantiju, objavljenem na Facebook strani, pa so uporabniki nekdanje tovarne Rog zapisali, da so "od evikcije uporabnikov in uporabnic AT Rog" minili trije tedni in da Mol v tem času "ni pokazala nobenega uradnega dokumenta, na podlagi katerega bi bila evikcija AT Rog lahko zakonita". V njem so med drugim ponovno poudarili, da prostori AT Rog niso bili prazni ter da odločbe v sodnih postopkih v zvezi z uporabniki in uporabnicami AT Rog, na katere se Mol sklicuje, niso bile in niso mogle biti pravna podlaga za dogodke 19. januarja.

Več utrinkov v fotogaleriji Janeza Zalaznika.