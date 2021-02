»Nezakonito, samovoljno in brez pravne podlage«

Muzej norosti svari, da bo v primeru kakršnegakoli prisilnega izseljevanja uporabili vsa pravna sredstva in zaščitili svoje pravice

Ena izmed sob v Muzeju norosti

© Katja Bidovec

Socialnovarstveni zavod Hrastovec (SVZH) je prejšnji teden Muzeju norosti postavil 30-dnevni rok za izselitev zaradi nedovoljenega gradbenega posega in ker grad Cmurek ni več varen. V muzeju pravijo, da to ne drži, saj naj bi na stavbi opravili le nekaj nujnih vzdrževalnih del.

Ta teden so v Muzeju norosti prejeli dopis odvetnice SVZ Hrastovec mag. Tjaše Vogrin, s katerim so muzeju preklicali soglasje za uporabo oz. izvajanje aktivnosti v gradu Cmurek na Tratah. Argumenti odvetnice po njihovem mnenju ne držijo in so zavajajoči.

Neutemeljeno je tudi obveščanje inšpektorata Republike Slovenije za kulturo. "Odločitev, da namesto z Muzejem norosti stopite v dialog raje kar z mediji, kaže na vaš izjemno slab partnerski odnos in ga razumemo izključno kot izsiljevanje," je zapisala direktorica Muzeja nosrosti Sonja Bezjak.

"Ob vsaki priložnosti poudarjate, da je SVZH dober gospodar gradu Cmurek. Vsak, ki obišče grad Cmurek, se lahko prepriča, da niste poskrbeli za številna nujna vzdrževalna dela, zaradi katerih je spomenik danes v slabem stanju. Zakon o varstvu kulturne dediščine predpisuje zakonski minimum, ki se od vas kot upravljavca pričakuje, in ne predstavlja nikakršne posebno izkazane skrbi za kulturno dediščino. Nezainteresiranost in nezmožnost upravljanja z gradom Cmurek na Tratah je problem, ki ga ne morete reševati z Muzejem norosti," je še zapisala Bezjak.

Tako ravnanje ocenjujejo kot nezakonito, samovoljno ter brez pravne podlage, zato bodo kot organizacija, ki deluje v javnem interesu na podlagi odločbe ministrstva, v primeru kakršnegakoli prisilnega izseljevanja uporabili vsa pravna sredstva in zaščitili svoje pravice.

Ob tem so SZH pozvali, da nemudoma umakne preklic soglasja za uporabo gradu Cmurek in stopi z njimi v konstruktiven dialog k prenosu upraviteljstva.

