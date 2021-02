Počivalškovo opravičilo: »Odgovornost je izključno moja«

Minister krivdo zaradi nepremišljene poteze prevzema nase

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, podpredsednik vlade in predsednik stranke SMC, se je danes v zapisu na Facebooku opravičil slovenski javnosti, še posebej pa gostincem. "Čeprav je bil sestanek zakonit, utemeljen in zelo koristen, je bilo to v teh težkih časih tudi nepremišljena poteza," je zapisal.

Dodal je, da je bilo povabilo na sestanek izključno njegova odgovornost ter da razume ogorčenje vseh, ki njegovo potezo dojemajo kot nesprejemljiv privilegij.

Minister je sicer potreboval kar nekaj dni in (predvsem) medijskih objav ter javnih pisem, da je končno priznal svojo napako. Računa pa še zdaj ni pokazal.

Spodaj Počivalškovo opravičilo objavljamo v celoti.

Počivalškovo današnje opravičilo

© Facebook

Opravičilo

Zaradi obiska Taverne se opravičujem celotni slovenski javnosti, še posebej pa gostincem. Čeprav je bil sestanek zakonit, utemeljen in zelo koristen, je bilo to v teh težkih časih tudi nepremišljena poteza.

Zadnje, kar bi si želel, je dodati soli na rano tistim, ki jih je ta epidemija zelo prizadela. Na to nisem pomislil, ko sem sprejel povabilo na sestanek in to je izključno moja odgovornost.

Razumem ogorčenje tistih, ki so že mesece zaprti in mojo potezo dojemajo kot nesprejemljiv privilegij. To nikakor ni moj namen in zato sprejemam kritike na moj račun. Še posebej, ker sem s tem razburil gostinski in turistični sektor, za katerega se zelo zavzemam kot gospodarski minister.

Posebej se opravičujem gostiteljem, ki so naredili vse prav in so sedaj vpleteni v to afero. Z ničemer si ne zaslužijo pritiskov in negativne kampanje, ki jo trpijo te dni.

Odgovornost je izključno moja in upam, da bom z mojim delom s časom povrnil zaupanje in podporo tistih gostincev, ki so te dni jezni name.