»Patriarhat je škodljiv za ženske in za moške«

IZJAVA DNEVA

"Filmski in gledališki svet stoji na gnilih temeljih avtoritarnosti in mačizma, ki ne predvideva prostora za žensko. Tudi v času študija na akademiji se nisem počutila kot del tega sveta: vedno me je čudilo, kako smo lahko tako zelo ozki. Globoko spoštujem vse ženske, ki so spregovorile, in tudi tiste, ki niso, ker je tudi v tišini težko prestajati stvari. Določeno mero hipokrizije vidim v tem, da se javnost odzove, če spregovori igralka in režiserka – kako pa bi bilo, če bi tajnica ali čistilka v nekem podjetju razkrila, da jo nadleguje šef? Delavka v tovarni? Tisti, ki imamo malo več pozornosti javnosti, moramo biti glasni tudi za tiste, ki je nimajo. Piše se leto 2021, čas je za svobodo. Ne gre za sovraštvo do moških in vesela sem, ko vidim mlade kolege, ki brez vsakih zadržkov izrazijo podporo gibanju. Problem patriarhata je v tem, da je škodljiv za ženske in za moške."

(Glasbenica, scenaristka in režiserka Katarina Rešek - Kukla, ki je za kratki film Sestre osvojila grand prix v mednarodni sekciji festivala kratkega filma v Clermont-Ferrandu, je v intervjuju spregovorila o gibanju NisiSama, ki je v zadnjih mesecih na Balkanu dobilo precejšen razmah; via MMC RTV SLO)