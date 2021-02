»Od države ne pričakujem nobene pomoči, želel bi si pa bolj smiselne ukrepe«

IZJAVA DNEVA

"To, kar je pandemija naredila za glasbenike in umetnost na splošno, se ne da ne opisati in ovrednotiti. Koliko talentiranih ljudi bo ostalo brez glasu in načina izražanja zaradi ekonomske stiske, si ne morete predstavljati - med drugimi so tu tudi moji kolegi, ki so morali zaradi pandemije milo rečeno spremeniti poklic. Od države ne pričakujem nobenega usmiljenja ali pomoči, želel bi si pa bolj smiselne in predvsem enako pravične ukrepe za vse dejavnosti. Kaj to je, lahko debatiramo v neskončnost. Enostavno ne razumem, kako je lahko tisoč ljudi z maskami v trgovini brez razdalje, prireditev pa niti s primerno razdaljo in maskami ter manj ljudmi ne smemo izvajati. Ne samo kot glasbenik, ampak kot človek na splošno gledam na ukrepe, kot stvar posmehovanja vredno - kar ni prav. Ampak to so v meni vzbudili zaradi njihove nesmiselnosti."

(Glasbenik Žan Serčič, ki si v času epidemije želi predvsem enako pravične ukrepe za vse dejavnosti; v intervjuju za Večer)