»Cepilni potni listi so diskriminatoren ukrep«

Nekdanja informacijska pooblaščenka se sprašuje, ali cepilni potni listi pomenijo, da mlajši od 16 let in tisti, ki so covid-19 že preboleli, ne bodo smeli več potovati

Nataša Pirc Musar v Odmevih na TV Slovenija

O tem, kaj prinaša cepilni potni list, je za MMC RTVSLO spregovorila nekdanja informacijska pooblaščenka in pravnica Nataša Pirc Musar. Slednja pri cepilnih potnih listih vidi več težav kot koristi. Na Danskem denimo brez njega ne bo mogoče v restavracijo ali na športni dogodek, o podobnih ukrepih razmišljajo tudi številne druge države, kot kaže pa je cepilnemu potnemu listu naklonjen tudi slovenski premier Janez Janša.

Nataša Pirc Musar je za spletni portal javne televizije izpostavila, da se cepljenje ne priporoča in se ga tudi ne izvaja za mlajše od 16 let, ter dodala, ali to pomeni, da otroci v primeru uvedbe cepilnih potnih listov sploh ne bodo smeli potovati. Isto vprašanje se postavlja za nosečnice.

"Ali potovati ne bodo smeli tudi vsi tisti, ki so že preboleli covid-19 in se zato naslednjih tri do šest mesecev sploh ne morejo cepiti? Če bo uveden cepilni potni list in države ne bodo mogle zagotoviti dovolj cepiva, kar ni ugibanje, temveč kruta realnost, to spet pomeni, da bo precejšnje število ljudi diskriminiranih in jim bo pod neenakimi pogoji kršena pravica do svobode gibanja. Zato je po mojem mnenju uvedba cepilnih potnih listov zelo preuranjena," je dejala.

Glede tega, ali je sprejem cepilnih potnih listov represiven, v smislu, cepljenje ni obvezno, vendar, če se ne boš cepil, ne boš početi tega in tega in tega pa je poudarila, da je to "največja neznanka, ki kaže v smer, da cepilni potni listi nikakor niso primeren ukrep, saj ne bodo zagotavljali, da se virus ne bo prenašal". "Cepilni potni listi bi bili po mojem mnenju predvsem diskriminatoren ukrep. Represiven pač ne, saj represija sodi v segment nadzora predpisanih ukrepov," je dodala.

Iz urada slovenskega predsednika vlade Janeza Janše so za MMC RTVSLO pojasnili, da "v tem trenutku v okviru EU-ja poteka širša razprava glede potrdil o cepljenju proti covidu-19 in o pravicah, ki bi jih takšno potrdilo zagotavljalo" ter da je premier v zvezi s pobudo grškega premierja glede uvedbe potrdila o cepljenju javno že izrazil svoje mnenje, "da bo do tega slej kot prej prišlo ter da obveznost cepljenja za obisk posamezne države že danes ne pomeni nič novega".

Po oceni predsednika vlade bodo "cepilni potni listi koristili vsem", a da slovenska vlada o tej temi "vsebinsko še ni odločala niti razpravljala".