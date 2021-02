Imaš moč, ne zlorabljaj je

Zakaj si spolno nadlegovanje v šolskem in univerzitetnem prostoru zasluži posebno obravnavo

Mia Skrbinac v predstavi Vranja vrata v ljubljanskem MGL

© Peter Giodani

Maggie Wilken je danes tridesetletna Američanka, ki se je pri sedemnajstih letih zaljubila v svojega devetindvajsetletnega učitelja angleščine, šarmantnega, družabnega in med učenci izredno priljubljenega moškega, v svojem okraju proglašenega celo za učitelja leta. Je tudi ena izmed likov v dokumentarnem romanu Lise Taddeo Tri ženske – edina, ki nastopa s pravim imenom. Njena zgodba bi se najbrž izgubila med stotinami podobnih primerov, ki vsak dan potekajo na okrožnih sodiščih po ZDA, a jo danes, zahvaljujoč pisanju Taddeove, poznajo bralke in bralci po vsem svetu. Tako vedo, da je učitelj Maggie vračal naklonjenost, da ji je pošiljal skrivna pisemca in s svojim parfumom odišavljal strani knjige, ki jo je brala, da bi medtem mislila nanj; da jo je poljubljal, ji dejal, da jo ljubi, jo nekoč oralno zadovoljil in ji obljubljal, da bosta imela spolni odnos na njen osemnajsti rojstni dan. Vedo tudi, da jo je, potem ko je njegova žena zaslutila prevaro, zavrgel kot kos popisanega papirja, da se je Maggie počutila zmedeno, izrabljeno in prizadeto, zato je leta pozneje podala prijavo proti njemu, saj je bila v času njunega razmerja mladoletna. Toda učitelj je bil oproščen in se je lahko vrnil k poučevanju angleščine, Maggie pa je v domačem mestu obveljala za lahko dekle in lažnivko, ki je želela umazati ugled oboževanega učitelja. Izraze podpore in sporočila deklet, ki se jim je zgodilo podobno, je začela dobivati šele, ko je izšla knjiga Lise Taddeo.