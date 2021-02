Okuženi med okrevanjem

Bolnišnice same ustvarjajo pomemben delež težkih bolnikov s covid-19

Bolnišnične okužbe s covid-19 so neizogibna posledica dejstva, da mora zdravstvo kljub epidemiji vsaj v omejenem obsegu delovati tudi za druge nujne bolnike.

© Matej Povše

»Mama je bila stara 90 let. Bila je doma, ves čas epidemije smo pazili nanjo, ni hodila v trgovino,« pripoveduje sin, ki se noče izpostavljati z imenom. Sredi decembra je doma padla in si zlomila kolk. Odpeljali so jo na ljubljansko travmatološko kliniko in jo čez dva dneva operirali. Operacija je uspela. »Tri dni zatem so me poklicali in zelo skopo povedali: Prišlo je do vdora virusa, vaša mama je okužena.«