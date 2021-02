Gleda nas v oči in laže

»Pil sem samo vodo,« je druženje s strankarskimi in poslovnimi kolegi v gostišču utemeljeval minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek

Minister za gospodarstvo in kršenje odlokov Zdravko Počivalšek

© Borut Krajnc

Ker smo dobrohotni, smo ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška vzeli resno. Ko je zagotovil, da ni nič narobe, ker se je s poslovnimi in strankarskimi prijatelji ter znanci sestal v gostišču, smo si raje poočitali, da smo slabo prebrali vladni »Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji« in nismo opazili, da loči med različnimi storitvami in blagom. Kot nam je namreč razložil Počivalšek, so srečanja v gostiščih dovoljena, če se jih udeležujejo člani političnih strank in poslovneži, seveda pod pogojem, da se na teh srečanjih pije le voda. Odlok naj bi imel še dodatno izjemo, ki pravi, da je v restavracijah, lokalih in gostiščih mogoče streči celo hrano, če si jo vsak vzame sam – ob odhodu, ne prej.