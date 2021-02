»Je takšno ravnanje v naši državi v 21. stoletju res možno?«

Igor Kadunc s tožbo izpodbija imenovanje Andreja Graha Whatmougha za novega direktorja RTV Slovenija

Igor Kadunc odhaja s položaja generalnega direktorja RTV Slovenija?

© Borut Krajnc

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, ki se mu mandat izteka in mu programski svet javne radiotelevizije na nedavno končanem javnem razpisu ni podaljšal mandata, temveč je za novega generalnega direktorja izbral Andreja Graha Whatmougha, je včeraj vložil tožbo, s katero izpodbija imenovanje izbranega kandidata. Prepričan je, da je bil postopek imenovanja novega generalnega direktorja javne RTV oporečen.

Kadunc opozarja, da se pri izbiri ni upoštevalo enega ključnih pogojev za izbiro kandidata – to je tri leta izkušenj z vodenjem večjih organizacijskih sistemov. Grah Whatmough teh izkušenj nima. Njegova nedavna pojasnila, da nekaj vodstvenih izkušenj vendarle ima, saj zadnjih nekaj mesecev vodi nadzorni svet RTV Slovenija, je Kadunc preveril pri SDH in ugotovil, da so iz trte zvita – med vodenjem nadzornih svetov in družb oziroma velikih sistemov enačaja pač ni. Vodenje je vodenje, nadziranje nadziranje. »Sedaj je že splošno znano, da nikjer ni zaslediti, da bi imenovani kandidat sploh kadarkoli kogarkoli vodil! Torej nima niti dneva izkušenj vodenja, kaj šele tri leta,« pravi Kadunc.

Kadunc, ki je bil med vsem tremi prijavljenimi kandidati – tretja je bila direkotrica TV Slovenija Nadalija Gorščak – daleč najbolj izkušen kandidat, pravi, da je bilo že vnaprej popolnoma jasno, da oba njegova protikandidata potrebnih vodstvenih izkušenj nimata. Vendar je razpisna komisija programskega sveta njuni prijavi kljub temu označila kot ustrezni. Programski svet oziroma koalicijska večina v njem pa je enega od njiju 25. januarja tudi izbrala za novega generalnega direktorja naše največje in edine javne medijske hiše. To, da ni izpolnjeval osnovnega pogoja, svetnikov ni niti najmanj zmotilo. Pomembneje je bilo, da je bil kandidat koalicijsko usklajen oziroma po volji stranke SDS. »Seveda gre za 'diktaturo' interesov in glasovalni stroj,« je prepričan Kadunc.

»Ker imamo državljani pravico zahtevati, če že imenujejo koalicijsko usklajenega generalnega direktorja, da ta izpolnjuje vsaj formalne pogoje, ki jih zahteva zakon, statut in zdrava pamet.«



Igor Kadunc

Kaduncu, ki ga je Janševa vlada ruši že vse od nastopa mandata marca lani, a je doslej njene poskuse političnega prevzema RTV uspešno prestal in s tem ubranil tudi neodvisnost javne RTV, se mandat izteče 24. aprila. Tudi, če bo s tožbo na sodišču uspel, in glede na njegove ugotovitve je to le vprašanje časa, javne RTV ne bo vodil več dolgo. A vseeno se je odločil za tožbo. »Imenovanje izpodbijam, da preverim ali je takšno ravnanje v naši državi v 21. stoletju res možno,« pravi. Izpodbija ga tudi zaradi same javne RTV. Zaradi njenega pomena in spoštovanja do nje: »Ker imamo državljani pravico zahtevati, če že imenujejo koalicijsko usklajenega generalnega direktorja, da ta izpolnjuje vsaj formalne pogoje, ki jih zahteva zakon, statut in zdrava pamet.«

Če nezaupnica vladi naslednji teden pade, se bo Janševa vlada podreditve medijev lotila samo še bolj brutalno. Njen načrt za RTV Slovenija je jasen. Najprej zamenjati generalnega direktorja, potem poseči še v vse ostale vodstvene in uredniške položaje, predvsem pa javno RTV narediti šibko, nepomembno, denar od RTV-prispevka pa prekanalizirati v druge medije, natančneje v propagandna glasila stranke SDS. Grah Whatmough med drugim napoveduje tudi zmanjšanje zaposlenih za 200, a brez pojasnil, kako naj bi RTV potem izvajala vse z zakonom predpisane naloge.