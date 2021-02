Generalni sekretar SDS Borut Dolanc rad hodi v hribe

Ali pri tem krši vladne odloke?

Trboveljski sekretar SDS Borut Dolanc se v času epidemije sprehaja v Julijskih Alpah

Ljudje so se naveličali ostajati doma, o čemer pričajo polna parkirišča pod domačimi gorovji. Slovenci ljubimo hribe, kar je nadvse zanimiv fenomen. V hribe hodimo že od otroštva, najboljši med nami pa znamo skoraj z vsakega vrha pokazati s prstom na sosednje in jih poimenovati. Tako gre tudi razumeti, da marsikomu ni ravno najlažje, če trenutno ne more obiskati svojega najljubšega vrha zaradi vladnih odlokov. A kaj ko se teh očitno ne more držati niti generalni sekretar glavne koalicijske stranke.

Borut Dolanc je na mestu glavnega tajnika SDS zamenjal Janeza Mežana leta 2019. Prihaja iz Trbovelj, kjer zaseda položaj predsednika tamkajšnjega lokalnega odbora stranke in vodje svetniške skupine, v stranki pa je, poleg generalnega sekretarja, tudi član izvršilnega odbora. Je prijatelj Janeza Žlaka, bivšega likvidacijskega upravitelja Rudnika Trbovlje – Hrastnik, lansko leto imenovanega v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga. Leta 2014 je neuspešno kandidiral za župana Trbovelj. Po izobrazbi je elektrotehnik. Bil je štipendist Telekoma Slovenije, kjer se je po študiju tudi zaposlil, pozneje zasedal položaj direktorja podjetja Spekter, nato pa postal pomočnik direktorja SŽ – Infrastrukture.

Precej očitno je, da zelo rad hodi v hribe, saj utrinke s pohodov na Facebooku pogosto deli s prijatelji. Tako je v ponedeljek, 8. februarja, delil nekaj fotografij s svojega zadnjega dnevnega izleta, le da se je namesto na enega izmed bližnjih vrhov v domači okolici odpravil v Kranjsko Goro, od tam pa krenil na Vitranc, nadaljeval na Ciprnik ter se spustil nazaj do Planice. Nekaj prijateljev s Facebooka ga je opozorilo, da se ne nahaja v svoji regiji in da ne upošteva vladnih odlokov. »Za nekatere očitno ukrepi ne veljajo,« je zapisal eden. To je Dolanc zanikal, češ da »je vse tako, kot velevajo vladni odloki«. V katero skupino izjem naj bi sodil njegov prehod regije, Dolanc ni pojasnil. Prav tako ni našel časa, da bi odgovoril na naša vprašanja.

Kranjska Gora, ki jo je očitno obiskal, se nahaja v drugi statistični regiji kot Trbovlje. Kot je takrat narekovala vladna uredba, je bilo prehajanje med občinami sicer dovoljeno za izvajanje individualnih športnih dejavnosti, vendar ta izjema ni veljala tudi za prehajanje regij. Fotografije, ki jih je objavil Dolanc, bi bile tako lahko povod za izvedbo postopka zdravstvenega inšpektorata.

Vseeno pa morda ni prvič, da se Dolanc ni uspel upreti skušnjavi preveč oddaljenih vrhov. Tako je tudi konec novembra že objavil nekaj fotografij hribov, ki so jih krasile sumljivo bele skale, značilne za višje vrhove od tistih v bližini Trbovelj. Na to so ga seveda opozorili tudi njegovi sledilci, a je odgovoril, da gre za stare posnetke …