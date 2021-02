Politična vojska

Propaganda SDS in NSi pri izobraževanju častnikov Slovenske vojske

Pozorni vojaški slušatelji v času epidemije

Slovenska vojska naj bi bila nestrankarska, apolitična organizacija.

Vrsta dokumentov, zakonov in pravilnikov slovenskim vojakom prepoveduje strankarsko delovanje, prepovedani pa so tudi shodi strank v vojaških poveljstvih. Ni pa seveda skrivnost, da je v toku leta ta ali ona politična stranka pridobila lojalnost najpomembnejšega vojaškega kadra. In kot vse kaže, ta kader zadnje čase vse težje skriva svoje politično prepričanje, predvsem navdušenje nad velikim vodjem.

Na uredništvo smo dobili fotografije in poročilo nekaterih vojakov, ki so se letos januarja udeležili izobraževanja v okviru Centra vojaških šol (CVŠ) in bili neprijetno presenečeni nad vsebino predavanj. Namesto da bi se izobraževali o vojaških sredstvih in taktiki, so namreč doživeli politično pranje možganov. 20. januarja, so zapisali, se je vojakom predstavil brigadir Bojan Pograjc, sicer državni sekretar za vojaške, obrambne in zunanje zadeve, ki deluje v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše. Pred vojaki naj bi imel politično obarvan govor, »podkrepljen s poudarjanjem, da je trenutni predsednik vlade najboljša možna izbira v Sloveniji«. Na predavanju naj bi nenehno »favoriziral politično stranko SDS in nadaljeval s poudarjanjem, da vojak ne sme biti imun na politiko. Ne sme biti ignorance do politike, vojak mora poznati koalicijsko pogodbo vlade republike Slovenije.«

Potem so vojaki še slišali, da morajo vsi prebrati diplomsko in magistrsko delo ministra za obrambo Mateja Tonina – pod poveljstvom Bogomirja Ferfile je magistriral iz uspehov in neuspehov Demosove vlade. Vojake je obiskal tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs ter hvalil delo in pomoč vojske, ki je poleti v Ljubljani na proteste pripeljala varnostne ograje, »saj je treba varovati vlado«. V sklopu študijskega potovanja pa je generalštab vojakom predstavil še poslanca, člana parlamentarnega odbora za obrambo, kajpak ne iz stranke Levica, ampak očitno v skladu s kurikulom Andreja Černigoja iz stranke NSi.

Vse to je seveda potekalo v živo, ne prek Zooma. Politično izobraževanje, ki ga organizira vojska, naj bi bilo tako očitno še ena izjema glede na siceršnje vladne ukrepe na področju šol in političnih shodov, ki so veljali januarja.

Iz Slovenske vojske so nam odgovorili, da ministrstvo za obrambo oziroma Slovenska vojska ne posega v vsebino predavanj, ki jih izvajajo zunanji predavatelji. Potrdili so, da je 20. januarja Pograjc v tridnevnem sklopu predavanj predaval slušateljem Višjega štabnega šolanja Poveljniško-štabne šole, kjer so častniki spoznavali »podsisteme sistema nacionalne varnosti« – morda je Pograjc zato govoril o velikem vodji. Predavatelji so kompetentne osebe, so nam še odgovorili iz vojske, ki aktualno zasedajo visoke položaje v sistemu nacionalne varnosti. Letos so se zvrstili Borut Pahor, Matej Tonin, Aleš Hojs in tako dalje. Častnike so popeljali tudi na tematsko študijsko potovanje, kjer v okviru predmeta Nacionalna in mednarodna varnost z obiski najpomembnejših državnih ustanov spoznavajo medsebojno prepletenost številnih področij nacionalne varnosti. »V okviru programa s tovrstnimi predavanji med drugim pri slušateljih spodbujamo tudi kritično razmišljanje, sintezo različnih pogledov in kritično presojo,« so nam sporočili.

Torej očitno sintezo različnih pogledov, ki jih imajo v stranki NSi in SDS. Konec januarja otroci, dijaki in študentje niso smeli obiskovati predavalnic, fakultet in študijskih knjižnic, izobraževalni proces pa so lahko v živo spremljali naši vrli častniki, slušatelji Višjega štabnega šolanja.