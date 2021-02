Testi z grgranjem za domačo uporabo

Test je razvilo dunajsko zagonsko podjetje Lead Horizon

© PID/Houdek

Na Dunaju poteka začetna faza projekta "Vsi grgramo" z brezplačnimi PCR testi za domačo uporabo, ki so trenutno na voljo podjetjem, glede na uspešnost pa računajo, da bodo marca na voljo tudi širši populaciji. Test je razvilo dunajsko zagonsko podjetje Lead Horizon. Cena testnega kompleta znaša približno osem evrov, stroške zanje pa krije država.

V okviru novega projekta se od konca januarja s PCR testom z grgranjem dvakrat tedensko testirajo zaposleni v podjetjih in organizacijah s področja zdravstva in sociale, industrije, storitvenih dejavnosti, prodaje in uprave. Enako velja tudi za njihove najbližje družinske člane.

Glavna novost je samotestiranje z aplikacijo na računalniku, tablici ali pametnem telefonu. Oseba najprej potrdi svojo identiteto tako, da pred kamero drži osebno izkaznico ali potni list, kar velja kot digitalno dokazilo. Aplikacija nato posname grgranje, kar zagotavlja, da je test resnično opravila identificirana oseba. Oseba vzorec odda v eno od prodajaln BIPA oz. podjetje od zaposlenih zbere vzorce, nato pa jih po pošti pošlje v laboratorij. Testiranci svoj rezultat prejmejo po elektronski pošti najkasneje v 24 urah.

"Dunaj je s samotestiranjem z metodo grgranja napravil nov inovativen korak v boju proti pandemiji. Če bodo rezultati pilotske študije prepričljivi, lahko teste z grgranjem razširimo še veliko bolj in tako zagotovimo dodaten gradnik k vrnitvi v urejeno in normalno življenje," je dejal dunajski župan Michael Ludwig.