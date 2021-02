Poslanec SDS vladi predlaga, da omeji poletne počitnice na 14 dni

IZJAVA DNEVA

"Vesel sem, da imamo skrbne dijake in študente, še posebej pa profesorje, ki jih skrbi nivo znanja zaradi zaprtja šol v času pandemije covida-19. Zato predlagam vladi RS in ministrici Simoni Kustec, da do leta 2025 omeji poletne počitnice na 14 dni in zimske na 7 dni."

(Franc Breznik, poslanec SDS, predlaga Simoni Kustec, da do leta 2025 omeji počitnice; via Twitter)