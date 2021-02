Vabilo na poslovni sestanek

Protestniki ob 19. uri vabijo na poslovni sestanek

Vabilo, ki danes kroži po družabnih omrežjih

Protestna ljudska skupščina je danes sporočila, da bodo ob 19. uri na Trgu republike in drugod po Sloveniji potekali "poslovni sestanki in nadzorovanje delovanja policije". "Ne pozabite pripeljat svoje mame," so dodali. Protestnice in protestniki želijo s to akcijo opozoriti na dvojna merila pri kaznovanju slovenskih državljank in državljanov, saj sta v zadnjih dneh v javnosti odmevala primera dveh ministrov v Janševi vladi - eden je bil povezan s sestankom v gostilni, drugi pa s poskusom prečkanja meje.