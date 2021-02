FOTOGALERIJA: Kako je bilo na poslovnem sestanku?

Sendviči in voda pred parlamentom

© Gašper Lešnik

Včeraj so na Trgu republike v Ljubljani in nekaterih drugih krajih po Sloveniji potekali "poslovni sestanki in nadzorovanje delovanja policije". "Ne pozabite pripeljat svoje mame," so dodali organizatorji. Protestnice in protestniki so želeli s to akcijo želeli opozoriti na dvojna merila pri kaznovanju slovenskih državljank in državljanov.

Več utrinkov v fotogaleriji Gašperja Lešnika, Luke Dakskoblerja in Janeza Zalaznika.