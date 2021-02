»Privatnih poti minister ne bo pojasnjeval«

IZJAVA DNEVA

"Privatnih poti in del minister ne bo pojasnjeval. Minister je pri svoji poti upošteval vse veljavne odloke, kar je potrdila tudi policija."

To je bil odgovor ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na več vprašanj časnika Večer glede ministrovega poskusa prečkanja slovensko-hrvaške meje. Večina slovenskih državljank in državljanov mora pri prehodih občinskih, regijskih in državnih meja marsikaj pojasnjevati, za ministra pa očitno veljajo drugačna pravila.

Seznam konkretnih vprašanj Večerovih novinarjev, ki so dobila enak ministrov odgovor, objavljamo spodaj: