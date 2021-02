Je to edini način, da bo v prihodnosti v Kataloniji prišlo do leve vlade?

IZJAVA DNEVA

"Predznak, ki dosti bolj poudarja socialne in ekonomske teme in katerega strategija je, da skuša oblikovati neko širšo fronto ne samo okrog samostojnosti, ampak predvsem okrog koncepta samoodločbe. Poleg tega bodo skušali drugim levim strankam povedati, da je edini način, da bo v prihodnosti v Kataloniji prišlo do leve vlade, ta, da španska levica prizna Kataloniji pravico do samoodločbe."

(Zgodovinar, publicist in analitik Luka Lisjak Gabrijelčič pravi, da sta glavni točki referendum o neodvisnosti in amnestija, ki pomeni spremembo zakona na državni ravni in izbris samega zločina; tako bi obsojeni borci za neodvisnost obveljali za nedolžne; via STA)