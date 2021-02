»Z vami manipulira bedna imitacija Trumpa«

IZJAVA DNEVA

"Nikar ne mislite, da smo pozabili, kako je prišlo do tega. Oblast smo dali vam, vi pa ste jo z nasmehom prepustili obsojenim kriminalcem. Zdaj najdite način, da v politiko vrnete normalnost. Če je to uspelo demokratom v Ameriki, lahko tudi vam. Američani so imeli pri Trumpu opraviti z izvirnim politikom velikega formata, z vami manipulira bedna imitacija."

(Kolumnist Ervin Hladnik Milharčiči, o tem, da je nenormalno, da opozicija iz parlamenta udobno opazuje demontažo demokratičnega delovanja institucij in je sposobna zgolj neskončnih jamrajočih razlag o nesprejemljivosti vladinega početja; via Dnevnikov Objektiv)