»To norost lahko ustavimo samo skupaj«

TVIT DNEVA

"Mazaške akcije se nadaljujejo. Očitno so naši nasprotniki spoznali, da so šli s kljukastimi križi in zahtevami po smrti predaleč. To je očitno nov pristop, ki bi se mu samo nasmehnil, če ne bi šlo za uničevanje tuje lastnine in kulturnega spomenika. Delitve, ekstremizem in sovražni govor se že udejanjajo v vandalizmu. Samo še korak dalje in bodo ogrožena človeška življenja. To norost lahko ustavimo samo skupaj. Zdravilo je v strpnosti, dialogu in sodelovanju. Strnimo vrste za Slovenijo, ne drug proti drugemu."

(Matej Tonin, minister za obrambo, se je v zapisu na Twitterju odzval na novonastali grafit, na katerem je upodobljen na električni rolki, s katero je predlani začel nastop na programski konferenci NSi. Delitve, esktremizem in sovražni govor pa minister Tonin vidi vsepovsod drugje, le v vladnih vrstah ne.)