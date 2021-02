Protestniki poslancem: »Opazujemo vas in vaše odločitve si bomo zapomnili«

Protestna ljudska skupščina je poslanke in poslance pred nezaupnico pozvala, naj se postavijo na pravo stran zgodovine

Letak, ki so go na spletu objavili protestniki

© Protestna ljudska skupščina / Facebook

Protestna ljudska skupščina je na Facebooku pozvala, da je danes zadnja priložnost za poslanke in poslance, da se postavijo na pravo stran zgodovine. "Vsak od njih se bo moral odločiti ali bo postavil na prvo mesto dobrobit vseh prebivalk in prebivalcev ter prekinil norosti trenutne strahovlade, ali pa se bo za svoje privilegije jasno in zavestno odrekel demokratičnim načelom, vladavini prava, ustavi in minimumu svojega strokovnega dostojanstva," so zapisali protestnice in protestniki.

"Vsak od njih se bo moral odločiti ali bo postavil na prvo mesto dobrobit vseh prebivalk in prebivalcev ter prekinil norosti trenutne strahovlade, ali pa se bo za svoje privilegije jasno in zavestno odrekel demokratičnim načelom, vladavini prava, ustavi in minimumu svojega strokovnega dostojanstva."



Protestna ljudska skupščina

Spomnili so, da so od danes dalje ponovno odprte občine in da je dovoljeno zbiranje do deset ljudi. "Od 17. ure naprej bomo na Trgu republike s transparenti, kolesi, kredami, svečami, ustavo, inštrumenti, predvsem pa z lastnimi telesi sporočili: da je bilo več kot dovolJJ, da nas niso prestrašili, da jih opazujemo in da si bomo njihove odločitve zapomnili," so dodali v zapisu na Facebooku.

Letak, ki so go na spletu objavili protestniki

© Protestna ljudska skupščina / Facebook

Državni zbor (DZ) bo namreč danes razpravljal o konstruktivni nezaupnici s kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem, ki so jo vložile LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS, združene v Koalicijo ustavnega loka (KUL). Tajno glasovanje dopušča možnost, da pade Janševa vlada. Za zamenjavo slednje je namreč potrebnih najmanj 46 glasov.